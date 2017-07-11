نعیم قاسم:پیروزی های حزب الله مدیون گرایش های اصیل امام خمینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «نعیم قاسم» معاون دبیر کل حزب الله لبنان در جریان دیدار با یک هیات ایرانی متشکل از علمای اهل سنت و شیعه خراسان شمالی عنوان داشت: ما به جهاد حزب الله و فعالیت های درخشان آن در میدان عمل افتخار می کنیم.

وی در ادامه افزود: امام خمینی ما را به عنوان اعضای حزب الله به 3 مساله متوجه گردانید: ایمان به اسلام محمدی اصیل به دور از غلو و اسلامی که به زندگی معنا می بخشد ایشان بر اتحاد اسلامی میان شیعه و سنی در هر شرایطی و ضرورت مبارزه با اسرائیل برای آزاد سازی سرزمین تاکید داشتند.

نعیم قاسم تاکید کرد: تمام پیروزی های حزب الله مدیون این گرایشات اصیل است و از توجه ملت ایران به رهبری و انقلاب خود بسیار استفاده کردیم. اقدامات حزب الله از طریق ملت لبنان و آرمانهای آن بوده و آزاد سازی لبنان و مقاومت در برابر اسرائیل از نتایج ثابت قدمی و جهاد است. ما در دوره ای زندگی می کنیم که ملت های منطقه حاکمیت و سرزمین های اشغال شده خود را بازپس می گیرند.