مسابقات کشوری قرآن و عترت در اردبیل آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل عصر سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها با تأکید به ضرورت آموزش قرآن به دانش آموزان تصریح کرد: اساس اسلام تزکیه نفس و خروج از ظلمت است و تنها در سایه نور دین اسلام دانش آموزان می‌توانند مسیر صحیح زندگی را بیابند.

مجید خدابخش با بیان اینکه در قرآن، آرامش انسان در سایه عبودیت و بندگی خداوند طرح‌شده است، اضافه کرد: مسابقات قرآنی می‌تواند فرصتی برای آشنا کردن دانش آموزان با مفاهیم قرآن را فراهم سازد اما در نهایت عمل به قرآن می‌بایست مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه بعد از ترتیل و حفظ عمل به قرآن اهمیت ویژه دارد، اضافه کرد: افتخار مسلمانان به تبعیت از کتابی همچون قرآن است که در آن خداوند هم خود و هم پیامبر اکرم را به عنوان معلم معرفی کرده است.

استاندار اردبیل همچنین به سابقه فرهنگی و دینی استان اردبیل اشاره و تأکید کرد: در این استان چهره‌های قرآنی متعددی پرورش یافته‌اند.

در این مراسم مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز برگزاری مسابقات قرآنی را فرصتی برای شناسایی استعدادهای قرآنی از بین دانش آموزان دانست.

احمد ناصری با تأکید به اهمیت ترویج مفاهیم قرآن در بین نسل جوان و دانش آموزان ابراز امیدواری کرد: رقابت‌های قرآنی زمینه انس و آشنایی دانش آموزان با مفاهیم قرآن را موجب شود.