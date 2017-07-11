شرایط بد بافت تاریخی یزد در یک دهه گذشته/پرونده ثبت ملی گم بود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فرهمند در نشست خبری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با اشاره به اینکه صحبت‌هایی در این زمینه شده که مقدمات ثبت جهانی بافت تاریخی یزد از ۹ سال پیش انجام شد، اظهار داشت: پایگاه میراث فرهنگی یزد از سال ۹۳ راه اندازی شد و همین سال نیز سال گشایش پرونده ثبت جهانی بود.

وی بیان کرد: پیش از سال ۹۳ حتی پرونده ثبت ملی بافت تاریخی یزد نیز گم بود و یک خط از پرونده ای که موجود است، مربوط به قبل از مهرماه نیست.

فرهمند با اشاره به اینکه طرح جامع حفاظت طرحی در راستای نابودی بافت تاریخی یزد بود، تصریح کرد: اگر می خواستیم با طرح جامع حفاظت جلو برویم، به هیچ وجه امکان ثبت جهانی بافت تاریخی یزد فراهم نبود زیرا طرح جامع مواردی را مطرح کرده بود که امکان ثبت جهانی را سلب می کرد.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی استان یزد با اشاره به برخی ایرادهایی که به پرونده ثبت جهانی بافت گرفته شد، افزود: محله زرتشتی‌ها نیز در این پرونده معرفی شده بود اما به دلیل ساخت و سازهای بتنی که در این محله وجود داشت، توسط ارزیابان یونسکو رد شد.

فرهمند خاطرنشان کرد: کارشناسان دلسوز در پایگاه میراث فرهنگی یزد به مدت دو سال است که بدون هیچ ادعایی شبانه روزی در حال کار و فعالیت هستند و خوشحالیم که ثبت جهانی بافت تاریخی یزد حاصل این تلاش جدی و تخصصی است.