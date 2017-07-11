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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۲۷

احتمال امضای قرارداد همکاری بین روسنفت و بریتیش پترولیوم

احتمال امضای قرارداد همکاری بین روسنفت و بریتیش پترولیوم

مدیر اجرایی شرکت بریتیش پترولیوم از احتمال امضای قرارداد انتقال نفت روسیه به اروپا در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک «روبرت دودلی» مدیر اجرایی شرکت بریتیش پترولیوم گفت این شرکت و شرکت روسنفت انتظار دارند تا توافق نهایی در خصوص انتقال گاز روسیه به اروپا  با حجم عرضه سالانه گاز به میزان ۲۰ میلیارد متر مکعب، امسال امضا شود.

دودلی گفت: این توافق امسال اجرایی خواهد شد. حجم تبادلات گازی را ۲۰ میلیارد متر مکعب درنظر گرفته ایم. این اقدامات زمان می برد. ما رابطه خوبی با روسیه داریم.

روسنفت در ماه ژوئن اعلام کرد که در جریان نشست اقتصادی سن پترزبورگ یک توافقنامه همکاری با بریتیش پترولیوم امضا کرده است و قرار است که این توافق در سال ۲۰۱۹ آغاز شود.

کد مطلب 4028419

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