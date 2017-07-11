سفارت قطر در مسکو خبر ضرب الاجل دوحه به کشورهای عربی را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشرة، سفارت قطر در مسکو با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این خبر صحت ندارد و وزیر خارجه قطر هیچ پیام و یا سخنی در خصوص اینکه قطر به کشورهای تحریم کننده ضرب الاجل ۳ روزه داده ارائه نداده است.

در این بیانیه نسبت به اینکه رسانه های کشورهای تحریم کننده چنین اخبار کذبی را در چارچوب هجمه های رسانه ای علی قطر منتشر می کنند ابراز تاسف شده است.

پیشتر برخی رسانه ها اعلام کرده بودند که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در پیامی به عبداللطیف بن راشد الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس شروط دوحه برای باقی ماندن در این شورا را اعلام کرده و برای دریافت جواب ۳ روز به کشورهای مذکور فرصت داده است.