برگزاری مجمع متفکران آینده جهان اسلام در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمد رضا رستمی افزود: در نخستین روز از مجمع متفکران مسلمان آینده، نشست کاری هیأت علمی مجمع متفکران مسلمان آینده برگزار خواهد شد. همچنین در مراسم افتتاحیه این نشست، استاندار استان فارس، رییس دانشگاه شیراز و دکتر ﺳﻠﻄﺎﻧی فر وزیر ورزش و جوانان و سفیر الشاد اسکندر، رئیس محترم مجمع جوانان سازمان کنفرانس اسلامی سخنرانی خواهند داشت. روز دوم هم با برگزاری دو پنل تخصصی ادامه مییابد و در روز پایانی بازدید از تخت جمشید، سعدیه، حافظیه و مسجد نصیر الملک برای مهمانان پیش بینی شده است.
وی با اشاره به چالشهای بنیادی و فرصتهای مسلمانان در تعامل با مدرنیته و لزوم احیای تمدن اسلامی در عصر حاضر در این دوره اظهار داشت: نسلهای جوان مسلمان در هر دوره پرسشهایی را تحت شرایط مختلف تاریخی مطرح کرده اند اما اکنون این مسائل در شرایط پیچیده دوران مدرن قرار گرفته است. در مرحله کنونی تاریخی نیروهای امپریالیسم، استعمار و استثمار از یک طرف و نیروهای یکپارچه و بالقوه تکنولوژی ارتباطات و حمل و نقل و دیگر نهادهایی چون سازمان همکاریهای اسلامی و ایدههای چون پان اسلامیسم از طرفی دیگر امت اسلامی را در بحرانهای چند وجهی و عمیقاً ریشهیافته قرار میدهد که فرقهگرایی، تروریسم، جنگهای داخلی، سطوح پایین مسئولیت و گشایش سیاسی، عملکرد ضعیف اقتصادی و نابرابریها، اسلام هراسی و محرومیت در مکانهایی که اقلیت مسلمان دارند از نتایج این بحرانهاست.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: به دلیل این حساسیتها، تعهدها و الزامات، مجمع جوانان سازمان کنفرانس اسلامی (ICYF-DC) که تحت نظارت سازمان همکاریهای اسلامی (OIC) فعالیت میکند، یک سکوی روشنفکرانه جدید را با عنوان مجمع متفکران مسلمان آینده راهاندازی کرده است که این مجمع با هدف گردهم آوردن دانشمندان جوان و ارشد جهان مسلمان تشکیل شده است تا از این طریق سالانه به بیان و تبادل ایدههای خود در قالب یک مجمع آکادمیک بپردازند. این مجمع علاوه بر آن به دنبال ایجاد شبکههایی میان دانشمندان و جوانان مسلمانی است که در حال حاضر در حال گذراندن تحصیلات خود هستند و یا اینکه تحصیلات تکمیلی خود را به پایان رساندهاند.
رستمی با اشاره به اینکه شیراز به عنوان پایتخت جوانان جهان اسلام در سال 2017 انتخاب شده است، افزود: مجمع متفکران مسلمان آینده اولین رویداد عمومی خود را در شیراز و با حسن توجه دانشگاه شیراز برگزار میکند. علاوه بر سخنرانیهای آغازین و پایانی، مجمع متفکران مسلمان آینده دو پنل دیگر نیز سازماندهی کرده است. اولین پنل در یک چشمانداز جهانی در مورد چالشها و فرصتهایی بحث میکند که امروزه پیشروی جهان مسلمان قرار دارد و دومین پنل به تأمل درباره میراث و معنای تفکر ملاصدرا، دانش و نگرش وی برای مسلمانان امروز میپردازد. درحالیکه پنل اول به دنبال یک دیدگاه جهانیتر است، پنل دوم درباره ملاصدرا، یک شخصیت برجسته محلی است که از اهمیت جهانی برخوردار است.
وی در ادامه با بیان اینکه جوانان مومن و مسلمان تحت فشارهای زیادی در زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی قرار دارد، اظهار کرد: برای تمام چالشهایی که امت اسلامی با آن روبرو است، فرصتهایی نیز وجود دارد. اگر جهان اسلام در حال حاضر بحرانهایی را تجربه میکند، این امکان وجود دارد که در نهایت در این بحرانها رخنه کنیم. ما چگونه میتوانیم این دیالکتیک را در شرایط کنونی امت اسلامی و در میان جوانان درک نماییم؟ این پنل دانشمندان و محققان را دعوت میکند تا فضل و دانش و تخصص و خبرگی خود را در زمینههای مختلف مطالعاتی عنوان کنند و بتوانند در سطح جهانی چالشها و فرصتهای کنونی پیش روی جهان مسلمان را منعکس کنند.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به پنل دوم در این نشست افزود: ملاصدرا یک شخصیت برجسته قدرتمند و روشنفکر در تمدن اسلامی است که با چهارچوب سنت فلسفی، ترکیبی قدرتمند از لایههای مختلف تفکر با عرفان اسلامی بوجود آورد. تفکر ملاصدرا و نگرش محققانه وی چه چیزی به مسلمانان امروز وجوانان امروز ارائه میکند؟ به عبارتی دیگر، احیای مجدد و پیروی از سنت ملاصدرا به چه معنا است؟ این پنل به دنبال آن است که تفکر ملاصدرا را از نظر میراث و عهد و پیمانش برای جهان امروز از نظر گذراند. از اینرو محققان و دانشمندان دعوت میشوند تا نظرات خود را درباره اهمیت تفکر ملاصدرا برای مسلمانان امروز در زمینههای فلسفی ، فکری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی منعکس کنند.
رستمی در پایان تاکید کرد: اساتید دانشگاه و صاحب نظران از کشورهای انگلستان، مالزی، الجزایر و ترکیه در مجمع متفکران آینده جهان اسلام شرکت میکنند.
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