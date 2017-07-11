لاریجانی: اسراییل جز دشمنی هیچ تعلق خاطری به مسلمانان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی امروز (سه شنبه) در دیدار با رییس گروه دوستی پارلمانی نیجر و ایران، اظهار داشت: اینکه برخی از کشورهای اسلامی با اسراییل رابطه برقرار کرده اند، اصلا پسندیده نیست و بطور قطع درآینده به ضرر آنان تمام خواهد شدزیرا اسراییل جز دشمنی هیچ تعلق خاطری به مسلمانان ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: امروز یکی از مسایل مهم جهان اسلام مبارزه با تروریسم است که اگراین مشکل هرچه سریعتر حل نشود اسیب جدی تری به حیثیت مسلمانان خواهند زد.

در ابتدای این دیدار نیز رییس گروه دوستی پارلمانی نیجر و ایران گفت: رییس مجلس نیجر بنده را جهت انجام سه هدف مامور کرده اندکه اولین آن تقدیم کتبی پیام تسلیت ایشان به جنابعالی در پی حادثه تروریستی به مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: زمان زیادی از تشکیل پارلمان نیجر نگذشته است اما آمادگی دارد تا همکاری های گسترده ای با پارلمان جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و هر اقدامی که لازم باشد در این راه انجام خواهد داد.

رییس گروه دوستی پارلمانی همچنین از رییس مجلس شورای اسلامی خواست تا از پارلمان نیجر حمایت نماید.

وی تاکید کرد: نیجر کشوری است که مدت طولانی تحت فشارهای بین المللی بوده است اما همیشه سعی کرده تا منافع کشور و مسلمانان را در نظر بگیرد و مغلوب این فشارها نشود.

رییس گروه دوستی پارلمانی گفت: در زمان برگزاری کنفرانس فلسطین رییس مجلس هیاتی را مامور شرکت فعال در این اجلاس کردند.

وی در پایان افزود: در آفریفا یک اجلاس منطقه ای برگزار شد که درآن روسای جمهور کشورهای منطقه حضور داشتند اما رئیس جمهور کشور ما به دلیل حضور نخست وزیر اسرائیل در این اجلاس شرکت نکرد، زیرا دفاع از حقوق مسلمانان برای ما اهمیت زیادی دارد.