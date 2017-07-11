فردا آخرین مهلت شرکت در نخستین دوره رایگان «رسانه و خانواده»

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه کرانی افزود: به منظور آشنایی خانواده های ایرانی با فضای رسانه و جلوگیری از آسیب های موجود در فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان، نخستین دوره «رسانه و خانواده» ویژه والدین ایرانی برگزار می شود.

وی افزود: این دوره به همت بسیج رسانه، با همکاری سازمان بسیج شهرداری تهران و با حضور اساتید برجسته به صورت رایگان به مدت ۸ جلسه و هر هفته یک جلسه، برگزار می‌شود و سرفصل های این دوره شامل «مدیریت رسانه در خانواده»، «مهارت های مسئله‌یابی و تصمیم‌گیری در خانواده» و «اصول و فنون گفتگو و مذاکره» است.

کرانی با بیان اینکه استقبال از نخستین دوره «خانواده و رسانه» خوب بود، ادامه داد: با وجودی که خبر برگزاری این دوره را چندان رسانه ای نکردیم، تا کنون حدود ۱۲۰ نفر ثبت نام کرده اند و کلاس ها از هفته بعد برگزار خواهد شد.

وی در خصوص ظرفیت کلاس ها نیز گفت: این کلاس ها با ظرفیت ۲۵ نفر، با توجه به آدرس محل سکونت متقاضیان در دو نقطه از شهر تهران برگزار می شود و در پایان دوره نیز گواهی شرکت در دوره از طرف سازمان بسیج رسانه و وزارت ارشاد اعطا خواهد شد.

مسئول روابط عمومی سازمان بسیج رسانه در پایان نیز گفت: علاقه‌مندان تنها تا فردا، چهارشنبه ۲۱ تیرماه، فرصت دارند که برای شرکت در این جلسات می‌توانند با شماره تلفن های ۷۷۶۲۶۱۶۸ و ۷۷۶۵۶۶۰۰ تماس حاصل نمایند و یا عدد ۱ را به سامانه پیامکی ۶۶۰۰۰۰۰۹۵ ارسال کنند.