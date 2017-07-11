بیماری قلبی و عروقی ۴۵ درصد مرگ و میر زنان را تشکیل می دهد

مریم جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر امتخصص زنان و زایمان بیمارستان آیت الله روحانی(ره) بابل اظهار داشت: بیماری قلبی وعروقی یکی از علل مهم مرگ ومیر زنان بوده وتقریباً ۴۵ درصد علل مرگ ومیر راتشکیل می دهد و سابقه فامیلی، سن،زندگی بدون تحرک ،سیگار، دیابت، فشارخون بالا ،چربی خون بالا ،چاقی وسیگار ازفاکتورهای خطر بیماری قلبی عروقی است.

وی اظهار داشت: سن یائسگی بطور ژنتیکی تعیین می شود و فاکتورهایی مانند نژاد، وضعیت اقتصادی اجتماعی، سن اولین قاعدگی یا تعداد تخمک گذاری های قبلی تاثیری درآن ندارد ولی اشعه درمانی-شیمی درمانی با تاثیر بر تخمدان می توانند باعث یائسگی زودرس شوند.

متخصص زنان و زایمان بیمارستان آیت الله روحانی(ره) بابل با اشاره به اینکه زنان سیگاری یائسگی را زودتر تجربه می کنند گفت : جراحی تخمدان ها یا برداشتن رحم ممکن است باعث پایین آمدن سن یائسگی شود.

وی ادامه داد: نارسایی زودرس تخمدان به یائسگی زیر۴۰ سال اطلاق می شود و می تواند به دلایل ناشناخته یااختلالات کروموزومی یا بیماری خودایمنی و یا تحت تاثیر داروها واشعه ایجاد شود.

جوادیان: یائسگی با تغییرات درسیکل های قاعدگی ازچندسال قبل و تغییرات هورمونی همراه است که مهمترین تغییر هورمونی که پس ازیائسگی رخ میدهد ومشکلات ناشی ازیائسگی به آن وابسته است کاهش هورمون استروژن است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار داشت : نگرانی های اصلی سلامتی درزنان یائسه شامل علائم گرگرفتگی، آتروفی دستگاه ادراری-تناسلی ، پوکی استخوان، بیماری قلبی عروقی، سرطان، کاهش قوای شناختی ومشکلات جنسی می باشد.

وی درباره علائم وازوموتور یا گرگرفتگی گفت: در۷۵ درصد زنان قبل یا بعد از یائسگی ایجاد می شود و یک تا دو سال بعد از یائسگی طول می کشد که گرگرفتگی اصلی ترین دلیل مراجعه به پزشک در دوران یائسگی است می تواند درکار، فعالیت روزمره وخواب فرد تداخل ایجاد کند.

این متخصص با اشاره به اینکه بیماری تیروئید دراین گروه سنی افزایش می یابد ادامه داد: تغییرات روش زندگی گرگرفتگی را کمتر می کند. پوشیدن لباس نخی وبودن درمحیط خنک واجتناب ازبیرون رفتن درساعات گرم روز توصیه می شودو وزن بالا وسیگار این علائم راتشدید می کند، بنابراین تشویق به کاهش وزن وقطع مصرف سیگارتوصیه می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان کرد: آتروفی دستگاه تناسلی و ادراری، سبب خشکی واژن ،خارش،دردحین مقاربت واحساس فوریت درادرارکردن می شود.

وی گفت: پوکی استخوان بسیار شایع بوده وتقریباً نیمی اززنان بالای ۵۰سال به آن مبتلا هستند و غربالگری ازنظر سنجش تراکم استخوان فقط درافراد پرخطر مانند افرادی که سابقه شکستگی قبلی دارند، یائسگی زودرس وبعضی فاکتورهای خطرمانند مصرف دراز مدت داروها توصیه می شود.

دکتر جوادیان ادامه داد: برای پیشگیری ازپوکی استخوان رژیم غذایی حاوی کلسیم وویتامین D به تنهایی کافی نبوده ودادن مکمل های کلسیم ویتامینD ضروری می باشد و همچنین ورزش منظم وقطع سیگار توصیه می شود.

این متخصص با اشاره به اینکه با افزایش سن خطر بیماریهای قلبی وعروقی بطور چشمگیری افزایش می یابد گفت: اقدامات پیشگیرانه شامل تغییر نحوه زندگی ،ورزش ،قطع سیگار، کنترل مناسب قندخون، چربی خون و فشارخون است.

جوادیان بیان کرد: سرطان پستان یکی ازنگرانی های عمده برای زنان یائسه است و شایعترین سرطان درزنان و دومین علت منجربه مرگ ناشی ازسرطانها است و شامل سن، سابقه فامیلی ،سن اولین قاعدگی زودرس،یائسگی دیررس، سابقه بیماریهای پستان فاکتورهای خطر در این نوع سرطان هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به اینکه زنانی که بارداری قبل از۳۰سالگی داشته اند ودرافرادی که تخمدان ها بهصورت دوطرفه برداشته شده اند خطر کاهش می یابد بیان کرد: هورمون درمانی طولانی مدت بیشتراز۵سال خطر سرطان پستان راافزایش می دهد وماموگرافی غربالگری به صورت سالانه برای زنان ۵۰سال وبیشتر توصیه شده ومرگ ومیر ناشی ازسرطان پستان راکاهش می دهد.

وی بیان داشت: بیماری الزایمر شایعترین شکل زوال عقل می باشد و زنان نسبت به مردان درریسک بالاتری ازابتلا به بیماری قرار دارند.

دکتر جوادیان ادامه داد: مشکلات جنسی شایع بوده واغلب باعث اضطراب واختلالات هیجانی شخصی می شود واختلال عملکرد جنسی تحت تاثیرعوامل مختلفی مانند افسردگی ، اضطراب، اختلال در روابط زناشویی، استرس، خستگی ، داروها و بیماریهای جسمی است.