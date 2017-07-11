به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر سه شنبه در نشست علمی و تخصصی مدیران بهزیستی کشور در لرستان اظهار داشت: در قانون برنامه ششم طرح های مطلوبی برای کاهش آسیب های اجتماعی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه استان لرستان دارای ظرفیت ها و پتانسیل های قوی نرم افزاری و سخت افزاری است افزود: آینده روشنی پیش روی لرستان است و هم اکنون تحصیل ۱۰۳ هزار دانشجو در لرستان نشان از تقویت سرمایه اجتماعی است.

استاندار لرستان با اشاره به حضور سرمایه های اجتماعی در عرصه های مختلف گفت: یکی از چالش های بزرگ حکومت ها آسیب های اجتماعی است که رفع آنها نیازمند عزم ملی است.

بازوند با تاکید بر ضرورت پیشگیری از آسیب های اجتماعی بیان داشت: در این رابطه تنها بهزیستی این وظیفه را بر عهده ندارد و همه باید کمک کنند.

وی با تاکید بر اجماع کلی برای رفع آسیب های اجتماعی گفت: در این راستا ۲۰ تا ۲۵ درصد کالبد شهرها و ۱۵ تا ۱۷ درصد جمعیت شهرهای گرفتار آسیب های اجتماعی است.

استاندار لرستان با بیان اینکه در لرستان همه دستگاههای اجرایی برای کاهش آسیب های اجتماعی پای کار آمده اند گفت: ستاد بازآفرینی در استان ایجاد شده و همچنین بحث توانمند سازی مردم در دستور کار قرار گرفته است.

بازوند با تاکید بر اینکه رفع آسیب های اجتماعی نیازمند تصویب قانون از سوی مجلس است گفت: یکی از نگرانی ها در کشور بحث خرده فروشی مواد مخدر است که نیازمند قانون جدید بوده که از سوی مجلس باید تصویب شود.