به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده عصر سه‌شنبه در بازید از فاز ۱۴ پارس جنوبی اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بالایی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی است و این صنایع روز به روز در حال توسعه است.

وی با اشاره به بازدید خود از صنایع موجود در استان‌های بوشهر، فارس و هرمزگان، خاطرنشان کرد: رفع مشکلات صنایع و کمک به رونق تولید و توسعه صنعتی را به صورت جدی دنبال و پیگیری می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: پارس جنوبی به عنوان قطب اقتصاد و انرژی کشور نقش بسیار مهمی در تولید و صادرات دارد و باید استفاده مناسبی از این ظرفیت‌ها داشته باشیم.

وی با اشاره به اشتغال چهار هزار نفر در فاز ۱۴ پارس جنوبی، ادامه داد: استفاده از فناوری و توان نیروهای داخلی یکی از مهمترین سیاست‌ها در اجرای پروژه‌ها است که نقش مهمی در توسعه تولید و بهبود اشتغال دارد.

نعمت‌زاده تصریح کرد: باید با اجرای برنامه‌های مختلف برای توانمندسازی نیروهای داخلی تلاش شود و مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه‌ای نقشی بسیار تاثیرگذار در این زمینه دارند.

وی با بیان اینکه یکی از پیمانکاران اصلی فاز ۱۴ پارس جنوبی شرکت وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است، خاطرنشان کرد: بازدید از فاز ۱۴ پارس جنوبی برای بررسی رشد کمی و کیفی اشتغال نیروهای داخلی در این طرح است که توسعه و پیشرفت این فاز تاکنون رضایت‌بخش است.

اجرای پروژه فاز ۱۴ پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران، شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (مپنا)، شرکت پایندان و شرکت ماشین سازی اراک واگذار شده است که مسئولیت رهبری کنسرسیوم را سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) عهده دار است.

فاز ۱۴ پارس جنوبی با هدف تولید روزانه ۵۶.۶ میلیون متر مکعب گاز غنی، تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی، تولید روزانه سالانه۱.۰۵ میلیون تن گاز مایع «LPG» (پروپان و بوتان)، تولید سالانه یک میلیون تن اتان به منظور تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی و تولید روزانه ۴۰۰ تن گوگرد احداث می‌شود.

تاسیسات دریایی این فاز شامل چهار سکوی دریایی جمعاً ۴۴ حلقه چاه در فاصله ۱۰۵ کیلومتری ساحل کنگان، دو رشته خط لوله ۳۲ اینچ دریایی انتقال گاز به طول تقریبی (هر خط) ۱۰۵ کیلومتر و دو خط لوله ۴ اینچ دریایی برای انتقال محلول گلایکول به طول تقریبی (هر خط) ۱۰۵ کیلومتر است.

تاسیسات ساحلی این فاز نیز دارای واحدهای دریافت و جداسازی گاز و میعانات، تثبیت میعانات گازی، چهار ردیف تصفیه گاز، واحد فشرده سازی و تراکم گاز، واحدهای استحصال و بازیافت گوگرد به همراه واحد جداسازی و دانه بندی گوکرد و واحد احیاء منواتیلن گلایکول، سرویس‌های جانبی شامل بخار، توزیع برق، آبگیری از دریا و سرویس‌های متفرقه، سیستم تصفیه آب‌های صنعتی و فاضلاب و سیستم‌های مشعل برای تخلیه اضطراری، سیستم سوخت گاز و دیزل پالایشگاه، سیستم آب آتش‌نشانی، چهار مخزن برای ذخیره و صادرات میعانات گازی، مخازن ذخیره سازی LPG است.

عملیات احداث این فاز از ۲۵ خرداد ماه ۱۳۸۹ آغاز شده است.