به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی عصر سه شنبه در نشست علمی و تخصصی مدیران بهزیستی سراسر کشور در لرستان در سخنانی با اشاره به عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اظهار داشت: عملکرد وزارت رفاه، وزارت بهداشت، ناجا، دستگاه قضایی و ... در این ستاد صورت می گیرد و این در حالیست که برخی عملکرد همه این دستگاهها را زیر سوال می برند.

وی با بیان اینکه اگر کسی کارنامه این ستاد را به خصوص ظرف سه تا چهار سال گذشته مطالعه کند می داند که چه اقداماتی صورت گرفته است عنوان کرد: من سیاسی نیستم و عنصری هستم که نزدیک ۳۵ سال است در عرصه امنیت، حوزه اجتماعی و مسائل اعتیاد دست و پنجه نرم کرده ام.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه دو سال بوده که در این حوزه به طور مستقیم مسئولیت دارم گفت: باید شرعا بگویم که خدا را شاهد و ناظر می دانم اگر وزن عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر ظرف چهار سال گذشته در یک کفه ترازو بگذاریم از نظر کیفی، هدف گذاری، دانش بنیان بودن، فرهنگی و ... به اندازه دو تا سه دهه گذشته بوده است.

سردار مویدی با اشاره به توجه دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، دولت و مقام معظم رهبری در بحث کاهش آسیب های اجتماعی گفت: انصافا کسانی که ان شاالله ناآگاهانه عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر را زیر سوال می برند نزد وجدان مردم، دستگاهها و کسانی که در این عرصه تلاش می کنند باید پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: کسانی که امروز مغرضانه عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر را زیر سوال می برند در حقیقت عملکرد ۲۰ دستگاه را زیر سوال می برند.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب بهزیستی طی دو تا سه سال گذشته عنوان کرد: همواره این دستگاه اقدامات مطلوبی در راستای شناسایی و ارائه راهکارای لازم برای رفع آسیب های اجتماعی اقدامات مطلوبی انجام داده است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه در زمینه مرکز ماده ۱۶ با اقدامات صورت گرفته به یک مدل جدید دست پیدا کردیم گفت: ماده ۱۶ به عنوان یک گره کور مدت ها نظام را رنج می داد که با اقدامات صورت گرفته ساماندهی شد.

سردار مویدی با بیان اینکه در ایام نوروز امسال ۱۸ هزار معتاد متجاهر در سطح کشور جمع آوری شد افزود: در این راستا موضوع پیشگیری اجتماع محور در حوزه مواد مخدر را در دستور کار خود قرار دادیم و همچنین توسعه مراکز مشاوره، اجرای برنامه های پیشگیری در پیش دبستانی ها و مهد کودک ها، ایجاد اشتغال و ... در این حوزه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه لرستان یکی از استان هایی بوده در زمینه آسیب های اجتماعی مانند بیکاری، فقر و ... رنج می برد تصریح کرد: در این راستا می طلبد که مسئولان بهزیستی نگاه ویژه ای نسبت به این استان داشته باشند.