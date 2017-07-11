معاون والی الحویجه خود را خلیفه داعش خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، جبار المعموری از فرماندهان حشد شعبی عراق گفت: بر اساس اطلاعات تایید شده، ابوهیثم العبیدی معاون والی الحویجه خود را خلیفه داعش خوانده و این پس از تایید خبر کشته شدن البغدادی است.

المعموری تاکید کرد: العبیدی از سرکرده های نظامی مهم داعش است و به همراه دهها نفر از طرفداران خود به غرب الحویجه رفته و در یکی از روستاها مستقر شده و آماده کشمکش نهایی با مخالفان است.

وی افزود: الحویجه در آستانه درگیری خونین داخلی داعشی ها که شدیدترین از زمان اشغال الحویجه از سوی داعش در ژوئن ۲۰۱۴ است، روبرو است. خبر مرگ البغدادی در شعله ور کردن درگیری های داخلی داعش به ویژه با توجه به اختلافات شدید داعشی در ماههای گذشته نقش به سزایی دارد. این نشانه اوضاع لرزان داعش و اختلافات گسترده داعشی هاست.