فوتبالیست جوان گلستانی به ملوان بندرانزلی پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد روشندل مدافع ۲۲ ساله اهل استان گلستان با عقد قراردادی دو ساله به عضویت تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در آمد تا در فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول شاگرد نادر دست نشان شود.

روشندل که توانایی بازی در دفاع راست و دفاع میانی را دارد از ۱۷ سالگی به آکادمی سپاهان اصفهان رفت و سپس به تیم اصلی راه یافت.

وی که سابقه قهرمانی امیدهای کشور با سپاهان را دارد در سال ۹۳ به تیم بزرگسالان این باشگاه منتقل شد و در سه فصل گذشته لیگ برتر و همچنین لیگ قهرمانان آسیا برای زردپوشان اصفهانی به میدان رفت.

روشندل همچنین سابقه عضویت در تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان را دارد و ۹ بازی برای تیم ملی جوانان انجام داده است.

این بازیکن گلستانی امیدوار است تا در فصل پیش رو به همراه ملوان بندرانزلی راهی لیگ برتر شود.