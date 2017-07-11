ضرورت اختصاص بودجه ۱۰ میلیارد ریالی برای تنها استخر هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمزه امینی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران خواستار پیگیری مشکلات استخر هشترود شد و افزود: مشکلات هیئت های ورزشی شهرستان های هشترود و چاراویماق نیز باید رفع شود.

وی گفت: اخیرا دیداری با وزیر ورزش داشتم که وی از اختصاص بودجه یک میلیارد تومانی و واریز آن در اسرع وقت جهت تعمیر و تجهیز استخر شهر هشترود توسط اداره ورزش و جوانان استان خبر داد.

امینی سپس در خصوص جلسه ای که با وزیر ورزش داشت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سلطانی فر همچنین از واریز مبلغ بیست میلیون تومان به حساب اداره ورزش و جوانان شهرستان های هشترود و چاراویماق جهت رفع مشکلات هیئت های ورزشی خبر داد.

گفتنی است در صورت تحقق وعده های وزیر ورزش و جوانان، طبق پیش بینی ها استخر شهر هشترود تا پاییز امسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.