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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۴۳

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس تاکید کرد:

ضرورت اختصاص بودجه ۱۰ میلیارد ریالی برای تنها استخر هشترود

ضرورت اختصاص بودجه ۱۰ میلیارد ریالی برای تنها استخر هشترود

هشترود - نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس بر ضرورت اختصاص بودجه ۱۰ میلیارد ریالی برای تنها استخر هشترود تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمزه امینی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران خواستار پیگیری مشکلات استخر هشترود شد و افزود: مشکلات هیئت های ورزشی شهرستان های هشترود و چاراویماق نیز باید رفع شود.

وی گفت: اخیرا دیداری با وزیر ورزش داشتم که وی از اختصاص بودجه یک میلیارد تومانی و واریز آن در اسرع وقت جهت تعمیر و تجهیز استخر شهر هشترود توسط اداره ورزش و جوانان استان خبر داد.

امینی سپس در خصوص جلسه ای که با وزیر ورزش داشت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سلطانی فر همچنین از واریز مبلغ بیست میلیون تومان به حساب اداره ورزش و جوانان شهرستان های هشترود و چاراویماق جهت رفع مشکلات هیئت های ورزشی خبر داد.

گفتنی است در صورت تحقق وعده های وزیر ورزش و جوانان، طبق پیش بینی ها استخر شهر هشترود تا پاییز امسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4028484

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