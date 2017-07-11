جشنواره ملی فانوس در ساری آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قلی‌زاده دبیر جشنواره ملی فانوس سه شنبه شب در افتتاحیه نخستین جشنواره هنری فانوس، در پلاژ بهزیستی، تعداد آثاری ارسالی به جشنوراه را ۷۰۷ اثر اعلام کرد و افزود:پس از بررسی‌های لازم و بر اساس مقررات جشنواره، ۱۹۸ اثر در چهار بخش فیلم، موسیقی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی و سنتی برای رقابت پذیرفته شد.

دبیر اجرایی جشنواره فانوس افزود: بخش‌های دیگری نیز در این جشنواره وجود داشته که به دلیل نرسیدن حد نصاب، وارد بخش مسابقه نشده‌اند.

قلی‌زاده با بیان اینکه آثار طبق زمان‌بندی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۶ و با یک ماه تمدید به دبیرخانه جشنواره رسیده، گفت: هیئت داوران، پس از بررسی‌های لازم که از تاریخ ۱۵ خرداد تا ۱۰ تیرماه ۹۶ انجام شد، آثار برگزیده را مشخص و به کمیته هیئت داوران جشنواره اعلام کردند.