نشست هماهنگی مدیران آموزش و مشارکتهای اجتماعی مناطق بیست و دوگانه

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای نشست هماهنگی مدیران آموزش و مشارکت های مناطق بیست و دوگانه شهر تهران که دکتر نائینی قائم مقام معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، مدیر کل ، معاونین و کارشناسان اداره کل آموزش و مشارکتهای اجتماعی ، مدیران آموزش و مشارکتهای اجتماعی مناطق بیست و دوگانه ، معاون رئیس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران و نمایندگان آموزش و پرورش شهر تهران حضور داشتند ، گزارشی از فعالیتهای معاونت امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه در بخش آموزش شهروندی طی سال گذشته و سه ماهه اول سال جاری و همچنین نشستهای آموزشی تحکیم بنیان خانواده ارائه گردید.

در ادامه ی دکتر نائینی قائم مقام معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نکاتی درخصوص فعالیت های سازمان های مختلف در موضوع خانواده و تشریح بخشی از سیاستهای کلی مد نظر مقام معظم رهبری بیان نمود و خواستار تدوین دستورالعمل های جامع با موضوع تحکیم بنیان خانواده با استفاده از تجربیات کارگروه ها و همچنین سایر مطالعات موجود در سطح کشور شد و بر تعیین و معرفی شاخص های کمی برای بررسی میزان اثربخشی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد.

جهان آرا معاون ابتدایی مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران نیز در این نشست ضمن بررسی روند تعاملات بین شهرداری و آموزش و پرورش، بر هماهنگی و تعامل بیشتر دو سازمان در بخش های مختلف آموزشی بخصوص آموزش پیش دبستانی (راه اندازی مراکز پیش دبستانی در سراهای محلات پس از اخذ مجوز های لازم از آموزش و پرورش به عنوان بخش شاخصی از این تعاملات) تاکید کرد.

در پایان این نشست گزارشی از روند ارزیابی فعالیتهای آموزش شهروندی در سال ۱۳۹۵ در مناطق ارائه و ضمن معرفی مناطق سه ، یازده ، هفت ، دوازده و بیست به عنوان مناطق برتر سال ۱۳۹۵ ، از مدیران مناطق یاد شده تقدیر به عمل آمد.