۷ طرح سیستم آبیاری نوین در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفت طرح سیستم آبیاری نوین در چهارمحال و بختیاری بعد از ظهر سه شنبه با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افتتاح شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در مراسم افتتاح همزمان این پروژه ها با اشاره به اینکه باید در بخش کشاورزی تجدید نظر شود، عنوان کرد: کشت ها و زراعت ها با مصرف آب باید صرفه اقتصادی داشته باشد.

معصومه ابتکار عنوان کرد: در برخی نقاط کشور مصرف قابل توجه آب برای کشاورزی به محیط زیست خسارت وارد کرده است.

وی اظهار داشت: باید در زمینه کشت و زراعت به کشاورزان آموزش داده شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اینکه اجرای طرح های آبیاری نوین نقش مهمی در حفظ محیط زیست دارد، عنوان کرد: کاهش مصرف آب برای کشارزی موجب تقویت آب های منابع زیر زمینی می شود که همین امر نقش مهمی در جلوگیری از فرونشست زمین دارد.

وی ادامه داد: استفاده بهینه از آب ضروری است و باید با تغییر الگوی کشت در برخی نقاط زمینه کاهش مصرف آب را فراهم کرد.

ابتکار ادامه داد: خشکسالی و کاهش بارش ها در کشور بسیار جدی است و شاهد این هستیم که میانگین بارش هر ساله کمتر می شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار داشت: در بخش کشاورزی باید به سمت کشت محصولاتی برویم که نیاز آبی کم و درآمد بالا برای کشاورز داشته باشد.

هفت طرح سیستم آبیاری نوین در شهرستان های شهرکرد و بروجن چهارمحال و بختیاری اجرایی شده است.