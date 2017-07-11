کتابخانه عمومی جلفا بهسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه بهسازی کتابخانه عمومی جلفا بر اساس تفاهم نامه بین سازمان منطقه آزاد ارس و اداره کتابخانه های عمومی جلفا اجرا شده است.

مدیر فرهنگی، آموزشی و هنری منطقه آزاد ارس عصر سه شنبه در حاشیه بهره برداری از این کتابخانه گفت: در سه سال گذشته بیش از ۴۰ هزار جلد کتاب با ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون تومان توسط سازمان منطقه آزاد ارس خریداری و در سطح این منطقه توزیع شده است.

وی با بیان اینکه در کتابخانه عمومی جلفا بخش خواهران و کودکان ایجاد و تکمیل شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر بهسازی کتابخانه جلفا، احداث کتابخانه و مرکز فرهنگی منطقه مسکونی شجاع در دست اقدام است.

نصیری افزود: برگزاری ۷ مسابقه کتابخوانی در سال ۱۳۹۵ با ۱۴۷۲ نفر شرکت کننده و ۶۵۸۲ ساعت مطالعه و ۹ مسابقه در سال ۹۴ با ۱۸۴۸نفر شرکت کننده و ۱۹ هزار و ۵۱۸ ساعت مطالعه از جمله برنامه های سازمان منطقه آزاد ارس در زمینه اشاعه فرهنگ کتابخوانی بوده و این مسابقه ها در سال ۱۳۹۶ نیز ادامه دارد.

وی عنوان کرد: کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۹۴ با تامین خودرو توسط سازمان منطقه آزاد و کتابخانه سیار اداره کل کتابخانه های استان در سال ۱۳۹۵ با مشارکت سازمان منطقه آزاد ارس راه اندازی شده است.

بنای بهسازی شده کتابخانه عمومی شهر جلفا با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به بهره برداری رسید.

همچنین دو عنوان کتاب در زمینه مدیریت فروش و ضرب المثل های آذری در منطقه آزاد ارس رونمایی شد.کتاب فروش مدرن با گردآوری و تنظیم رضا پوریوسفی از فارغ التحصیلان پردیس ارس دانشگاه تهران در ۳۲ صفحه به چاپ رسیده است. همچنین کتاب " تحقیق یک روزه پیرامون ضرب المثل های آذری" که توسط ۸۰ نفر از دانش آموزان منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا تهیه شده است.