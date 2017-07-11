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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۵۹

دستیار «متسو» مربی بدنساز ماشین سازی شد

دستیار «متسو» مربی بدنساز ماشین سازی شد

تبریز - دستیار سابق برونو متسو در تیم العین امارات مربی بدنساز تیم فوتبال ماشین سازی تبریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "رودولف دورنت" مربی فرانسوی و دستیار سابق برونو متسو در تیم فوتبال العین امارات به عنوان مربی بدنساز تیم ماشین سازی تبریز مشغول به کار شد.

رودولف به همراه متسو در تیم العین، سابقه قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را دارد.

کد مطلب 4028494

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