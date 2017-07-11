به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل محمودآبادی اظهار کرد: فعالیت‌ها و واحدهای مشمول شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات شامل بهسازی و نوسازی واحدهای دامی، خرید دام جهت تکمیل ظرفیت، تأمین علوفه دام، واحدهای گلخانه‌ای و دارویی، صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی و شیلات است که اولویت با بهسازی و نوسازی اماکن دامی و آسیب‌دیده است.

محمودآبادی با اشاره به وقوع زلزله اخیر در شهرستان بجنورد گفت: زلزله به بیش از ۱۹ روستا خسارت وارده کرده و عمده این خسارت‌ها در بخش دامداری‌ها بوده که ۸۰ تا ۱۰۰ درصد به اماکن دامی آسیب رسانده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر این شهرستان با بحران‌های مختلفی مواجه بوده و کشاورزان و دامداران به لحاظ توانایی مالی ضعیف و در بحران به سر می‌برند از این رو خواستار مساعدت هرچه بیشتر هستیم.