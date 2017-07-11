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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۲۱

مدیر جهاد کشاورزی بجنورد مطرح کرد:

اختصاص۸۰ میلیارد ریال برای کسب‌وکار آسیب‌ ناشی از زلزله در بجنورد

اختصاص۸۰ میلیارد ریال برای کسب‌وکار آسیب‌ ناشی از زلزله در بجنورد

بجنورد- مدیر جهاد کشاورزی بجنورد گفت ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان‌قیمت به‌منظور بازسازی واحدهای کسب‌وکار آسیب‌دیده براثر زلزله اردیبهشت‌ماه امسال اختصاص یافت که ۸۰ درصد آن مختص بجنورد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل محمودآبادی اظهار کرد: فعالیت‌ها و واحدهای مشمول شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات شامل بهسازی و نوسازی واحدهای دامی، خرید دام جهت تکمیل ظرفیت، تأمین علوفه دام، واحدهای گلخانه‌ای و دارویی، صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی و شیلات است که اولویت با بهسازی و نوسازی اماکن دامی و آسیب‌دیده است.

محمودآبادی با اشاره به وقوع زلزله اخیر در شهرستان بجنورد گفت: زلزله به بیش از ۱۹ روستا خسارت وارده کرده و عمده این خسارت‌ها در بخش دامداری‌ها بوده که ۸۰ تا ۱۰۰ درصد به اماکن دامی آسیب رسانده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر این شهرستان با بحران‌های مختلفی مواجه بوده و کشاورزان و دامداران به لحاظ توانایی مالی ضعیف و در بحران به سر می‌برند از این رو خواستار مساعدت هرچه بیشتر هستیم.

کد مطلب 4028501

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