درآمد بالای ۷۳ میلیاردتومانی شهرداری ابهر از ارزش افزوده

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب نجفی شامگاه سه شنبه در جمع کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ابهر افزود: ۵هزار و ۶۱۷ اظهارنامه مالیاتی از مودیان اخذ کرده ایم که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

نجفی، منابع اخذ مالیات را در دو بخش مستقیم و غیرمستقیم(ارزش افزوده) عنوان کرد و اظهار داشت: در سال ۹۴ و در منبع مالیات های مستقیم ، ۵۲ میلیارد تومان مالیات وصول شده بود که این رقم در سال ۹۵ با رشد ۶۲درصدی به ۸۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی میزان مالیات وصول شده در سال ۹۴ در منبع مالیات های غیرمستقیم یا ارزش افزوده را ۴۸ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: این رقم در سال ۹۵ با رشد ۲۷درصدی به ۶۱میلیارد تومان افزایش یافته است.

معاون مدیر کل امور مالیاتی استان زنجان میزان ارزش افزوده دریافتی شهرداری ابهر طی سال های ۹۳ الی ۹۵ را ۷۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان عنوان و تاکید کرد: این مبلغ برای سالهای یاد شده به ترتیب، ۱۹، ۸۰۰. ۲۴ و ۳۰ میلیارد تومان بوده است.

نجفی در ادامه، میزان رزش افزوده هیدج را برای سال های ۹۳ تا ۹۵ را نیز بییش از ۱۱ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این رقم برای صائین قلعه در همین سال ها، ۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان بوده است.

رییس اداره امور مالیاتی شهرستان ابهر اظهار داشت: فرمانداری و دهیاری های شهرستان ابهر نیز از منبع مالیات های غیرمستقیم ۲۱ میلیاد و ۵۰۰ میلیون تومان درامد داشته اند.

نجفی با بیان اینکه برخی از مودیان صادقانه گردش های مالی خود را به ما اعلام نمی کنند، تاکید کرد: مودیان باید مالیات تمامی درآمدهایشان را پرداخت کنند و ما نیز تمام اظهارنامه های آنها را راستی آزمایی می کنیم.