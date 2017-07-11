پیروزی در موصل تنها به عراق تعلق ندارد بلکه متعلق به کل منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «شیخ صباح الاحمد جابر الصباح» امیر کویت روز سه شنبه در تماس تلفنی با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق پیروزی در شهر موصل را به وی تبریک گفت.

در همین راستا، دفتر رسانه ای حیدر العبادی در بیانیه ای از تماس تلفنی امیر کویت با وی به منظور تبریک این پیروزی خبر داد.

بر اساس این بیانیه، امیر کویت با تمجید از شجاعت العبادی و ارتش عراق گفت: این پیروزی تنها متعلق به مردم عراق نیست بلکه به کویت و عموم منطقه تعلق دارد.

امیر کویت همچنین آمادگی این کشور برای برگزاری کنفرانس «بازگشت ثبات» در صورت خواست عراق را ابراز نمود.

گفتنی است که حیدر العبادی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز دوشنبه آزادسازی کامل موصل از سیطره گروه تروریستی داعش را اعلام کرد.