«نشان وجدان» به وزیر نفت اهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پیری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران از اهدای نشان وجدان به معمار توسعه پارس جنوبی خبرداد و افزود: نسل آینده ساز با اهدای نشان وجدان به مهندس زنگنه وزیر نفت، از تلاشگران توسعه پارس جنوبی تجلیل خواهند کرد.

دبیر چهاردهمین جشنواره نشان وجدان گفت: دستیابی ایران به تولید گاز برابر با قطر در میدان گازی پارس جنوبی، خدمتی بزرگ برای امروز و فردای ایران اسلامی است. به همین دلیل وزیر نفت به عنوان نامزد نهایی اهدای نشان وجدان جشنواره چهاردهم انتخاب شد.

پیری همچنین از اهدای نخستین نشان بین المللی وجدان در سالجاری خبر داد و افزود: کودکان و نوجوانان ایران با اهدای نشان وجدان به مدیرعامل May bank بزرگترین بانک مالزی، از انسان دوستی و عطوفت مدیران و کارکنان این بانک در همدلی و کمک رسانی به زلزله زدگان بم، تجلیل خواهند نمود.

وی ادامه داد: نشان وجدان، اثرملیله ملهم از کتیبه گنبد سلطانیه و مزین به لفظ جلاله الله و اسامی مبارک محمد (ص) و علی (ع) است که از سال ۱۳۸۲ تاکنون هر سال طی مراسمی توسط کودکان و نوجوانان به کسانی اهدا شده که خدمتی بزرگ برای آتیه و زندگی ایمن کودکان انجام داده اند.