برنامه ریزی برای گشودن تمامی گره های ترافیکی سنندج انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری امروز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه پروژه تعریض و احداث لاین دوم پل قشلاق سنندج گفت: با توجه به قرارگیری پل قشلاق در ورودی شهر (محورسنندج-همدان) بر روی رودخانه قشلاق و گسترش شهر و ایجاد شهرک های اقماری مانند نایسر، آساوله و برازان و نبود عرض مناسب سواره رو ترافیک سنگین در مسیر پل به ویژه در روزهای پایانی هفته که تنها مسیر بازگشت به مرکز شهر است، ایجاد می شد.

وی بیان کرد: با توجه به موارد مذکور اجرای پروژه تعریض واحداث لاین دوم پل قشلاق در شورای ترافیک استان مصوب شد و خوشبختانه به خوبی این پروژه اجرایی و عملیاتی شد.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه های عمرانی به دلیل شرایط توپوگرافی استان کردستان و شهرستان سنندج نسبت به سایر نقاط کشور دارای شرایط متفاوتی است، عنوان کرد: ترافیک یکی از معضلات شهر سنندج است که برای کاهش آن همواره در شورای ترافیک استان برنامه ریزی ها و راهکار های مختلفی دنبال و اجرایی می شود.

وی اظهارداشت: علاوه بر این پروژه، پروژه میدان قرآن هم که در آینده ای نزدیک قرار است به بهره برداری برسد، از دیگر اقدامات در راستای گشودن گره های ترافیکی موجود در هسته مرکزی شهر سنندج است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارکردستان ادامه داد: اجرای این پروژه ها علاوه بر بحث عمرانی و فرهنگی آن می تواند جنبه آموزشی هم در راستای کاهش تصادفات و رانندگی بهتر شهروندان داشته باشد.

قادری بیان کرد: امیدواریم همواره با توجه به شرایطی که فراهم شده شاهد افتتاح پروژه هایی که از قبل عملیات اجرایی آن ها آغاز شده باشیم.

در اواخر سال ۹۴ در مصوبات شورای ترافیک استان این پروژه به عنوان یک گره ترافیکی در ورودی اصلی شهر سنندج مطرح و مصوب شد و در پایان این سال عملیات اجرایی آن آغاز شد وبه گفته شهردار سنندج برای اجرای این پروژه ۳۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی شهرداری اعتبار هزینه شده است.