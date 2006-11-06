نحوه ثبت نام اينترنتي و كامپيوتري كنكور كارشناسي ارشد 1385 تشريح شد

دكتر "محمدي اقدم" - معاون تحقيقات و ارزشيابي سازمان سنجش آموزش كشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان سنجش از ابتدا در صدد استفاده از تكنولوژي براي كوتاه كردن زمان پروسه هاي كاري بوده و در اين راستا 3 دوره آزمون تافل الكترونيكي برگزار كرده است.

وي با اشاره به وضعيت موجود ثبت نام داوطلبان براي آزمون هاي سازمان سنجش اظهار داشت : وضعيت ثبت نامي به صورت پستي در حدود 4 تا 5 ماه از سازمان سنجش انرژي مي گيرد و فرايند ارسال اطلاعات و مدارك از سوي داوطلب به سازمان سنجش طولاني است به گونه اي كه اطلاعات بايد از داوطلب به پست از پست به سازمان و از آنجا طي فرايندي به فايل كامپيوتري تبديل شود.

معاون تحقيقات و ارزشيابي سازمان سنجش گفت: طي اين ثبت نام در حدود 25 گزينه اطلاعاتي از داوطلب خواسته مي شود كه روش ساده تر و دستيابي زودتر سازمان سنجش به اين اطلاعات به كمك اينترنت و كامپيوتر مهيا شده است.

وي در خصوص وضعيت ثبت نام آزمون هاي كارشناسي ارشد اضافه كرد: به وسيله اينترنت داوطلب تنها با يك بار مراجعه به پست و پرداخت هزينه اي در حدود 6 تا 7 هزار تومان جهت شركت در آزمون و اخذ رمز عبور، مي تواند به راحتي و بدون محدوديت زمان اداري اقدام به ثبت نام كند. طول مدت زمان ثبت نام نيز 25 دقيقه برآورد شده است.

محمدي اقدام به نقاط كمتر برخوردار از امكانات اينترنتي اشاره كرد و گفت: سازمان سنجش موظف است هر داوطلب را در هر نقطه اي براي شركت در آزمون كارشناسي ارشد ثبت نام كند. بنابراين در صورت عدم امكانات، شرايط را براي ثبت نام كامپيوتري به صورت Off line در مكان هايي مانند پست فراهم كرده است.

وي اظهار داشت: جهت انجام ثبت نام نيز با مراكز پستي، مدارس و مراكز فرهنگي مذاكره صورت گرفته كه با دريافت هزينه اي ناچيز عمل ثبت نام را براي داوطلبان انجام دهند.

معاون تحقيقات سازمان سنجش گفت: به دنبال ثبت نام اينترنتي يا كامپيوتري پروسه دريافت اطلاعات و اطمينان از صحت اطلاعات ارسال شده براي داوطلبان ساده تر و زودتر از سال هاي گذشته اتفاق مي افتد. در سال هاي گذشته داوطلب تنها 2 يا 3 روز قبل از آزمون هنگام دريافت كارت ورود به جلسه متوجه صحت يا عدم صحت اطلاعات ارسال شده خود مي شد.

وي گفت: اكنون اين امكان فراهم مي شود تا داوطلبين پس مدت زمان كوتاهي از ارسال اطلاعات خود از طريق كامپيوتر فايل ثبت نام را مشاهده كرده و نسبت به صحيح يا غلط بودن اطلاعات ثبت شده آگاهي يابند و اطلاعات صحيح را مجددا به سازمان ارائه دهند.