سرمایه گذاران اکراین در طرح اراضی بیابانی قزوین مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی استاندار قزوین روز چهارشنبه با سرگئی بوردیلاک سفیر اکراین در ایران در مهمانسرای استانداری دیدار و گفتگو کرد.

استاندار قزوین در این دیدار گفت: پس از برجام و لغو تحریم ها علیه کشورمان، زمینه برقراری و گسترش همکاری های اقتصادی بین ایران با کشورهای مختلف از جمله اوکراین به خوبی فراهم شده است.

وی افزود: در این دوران میزان صادرات استان قزوین نیز دوبرابر شده است و این روند همچنان روبه افزایش است.

استاندار تصریح کرد: بیش از ۱۲۰۰ نوع محصول در صنایع استان قزوین تولید می شود و فعالیت چهار هزار واحد صنعتی در استان ظرفیت خوبی برای توسعه مناسبات تجاری و بازرگانی با کشور اکراین است.

وی اضافه کرد: در بخش گردشگری نیز آثار تاریخی، زیارتی، طبیعی و گردشگری متعددی داریم که می تواند برای گردشگران اکراینی جذاب باشد و آنها را برای سفر به ایران تشویق کند.

همتی اظهارداشت: قلعه تاریخی و جهانی الموت، دریاچه زیبای اوان، چشمه های آبگرم، آب و هوای چهارفصل از دیگر ظرفیت های استان قزوین است که امیدواریم ضمن بازدید از این بناها برای توسعه فعالیتهای گردشگری اقدام لازم صورت گیرد.

سرمایه گذاری در اراضی بیابانی با مشارکت خارجی ها

استاندار قزوین تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی استان در معرض بیابانی شدن است که می توانیم از این وضعیت برای توسعه گردشگری در این گونه اقلیم ها از سرمایه گذاران اکراینی استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: وجود ۶۸ موسسه آموزش عالی از جمله دانشگاه بین المللی امام خمینی و آزاد اسلامی با ۱۳۶ هزار دانشجو می تواند در تبادل دانشجو هم برای اکراین قابل توجه باشد.

استاندار اظهارداشت: قرار گرفتن در مسیر شمال به غرب کشور و جاده ابریشم، داشتن کاروانسراهای بزرگ تاریخی، تنوع در کشاورزی و وجود مردمی با فرهنگ و اصیل در استان از دیگر قابلیتهای این منطقه است.

وی گفت: امنیت اجتماعی مناسب در استان می تواند مشوق لازم برای سرمایه گذاران اکراینی ایجاد کند و ما آماده توسعه مناسبات تجاری با کشور شما در استان قزوین هستیم.

در این دیدار منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، رضا طاهری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان، طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزون هم حضور داشتند.