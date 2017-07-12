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۲۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۱

برگزاری نخستین نشست نمایشنامه خوانی و گپ و گفت با نمایشنامه نویس

برگزاری نخستین نشست نمایشنامه خوانی و گپ و گفت با نمایشنامه نویس

نخستین نشست نمایش­نامه­ خوانی و گپ و گفت با نمایش­نامه­ نویس با حضور حمیدرضا نعیمی و بهزاد صدیقی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین نشست نمایش­نامه­ خوانی و گپ و گفت با نمایش­نامه نویس، نمایش‌نامه‌ «اینک آن انسان» نوشته‌ حمیدرضا نعیمی، نمایشنامه‌خوانی می‌شود. در این نشست نمایش­نامه­ خوانی و گپ و گفت با نمایش­نامه ­نویس  که ساعت ۱۸:۳۰ روز یکشنبه ۲۵ تیرماه ۹۶ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می ­شود، حمیدرضا نعیمی نمایش­نامه­ نویس، بازی­گر و کارگردان تئاتر آخرین نمایش­نامه­ خود را نقش­ خوانی می­ کند و سپس با حضور بهزاد صدیقی نمایش­نامه­ نویس، پژوهشگر و مدرس تئاتر گپ و گفتی درباره­ این نمایش­نامه انجام می­ شود.

نمایشنامه‌ «اینک آن انسان» آخرین نمایش­نامه­ حمیدرضا نعیمی ‌است که نویسنده سال گذشته نگارش آن را به پایان برده و داستان آن درباره­ ساعت آخر عمر عیسی ناصری (ع) است. او در کاخ پیلاتوس به جرم شورش و اهانت به مقدسات دین یهود،  محاکمه و سپس و به اعدام محکوم می­ شود.

نمایش­نامه­ «اینک آن انسان»، دارای پنج شخصیت مرد به نام­ های عیسی، پیلاتوس، مارک، قیافا، براباس و یک شخصیت زن به نام پروکلا است.

سلسله نشست­ های نمایش­نامه­ خوانی و گپ و گفت با نمایش­نامه­ نویس، توسط باشگاه تئاتر فرهنگسرای ارسباران با همکاری موسسه­ افرامانا با هدف خوانش نمایش­نامه ­های جدید نمایش­نامه­ نویسان معاصر  ایران در فرهنگ­سرای ارسباران برگزار­ می ­شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نمایشنامه‌خوانی می توانند در تاریخ یاد شده به خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، فرهنگسرای ارسباران، سالن ذوالفقاری مراجعه کنند.

کد مطلب 4028918
فریبرز دارایی

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