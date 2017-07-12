برگزاری نخستین نشست نمایشنامه خوانی و گپ و گفت با نمایشنامه نویس

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین نشست نمایش­نامه­ خوانی و گپ و گفت با نمایش­نامه نویس، نمایش‌نامه‌ «اینک آن انسان» نوشته‌ حمیدرضا نعیمی، نمایشنامه‌خوانی می‌شود. در این نشست نمایش­نامه­ خوانی و گپ و گفت با نمایش­نامه ­نویس که ساعت ۱۸:۳۰ روز یکشنبه ۲۵ تیرماه ۹۶ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می ­شود، حمیدرضا نعیمی نمایش­نامه­ نویس، بازی­گر و کارگردان تئاتر آخرین نمایش­نامه­ خود را نقش­ خوانی می­ کند و سپس با حضور بهزاد صدیقی نمایش­نامه­ نویس، پژوهشگر و مدرس تئاتر گپ و گفتی درباره­ این نمایش­نامه انجام می­ شود.

نمایشنامه‌ «اینک آن انسان» آخرین نمایش­نامه­ حمیدرضا نعیمی ‌است که نویسنده سال گذشته نگارش آن را به پایان برده و داستان آن درباره­ ساعت آخر عمر عیسی ناصری (ع) است. او در کاخ پیلاتوس به جرم شورش و اهانت به مقدسات دین یهود، محاکمه و سپس و به اعدام محکوم می­ شود.

نمایش­نامه­ «اینک آن انسان»، دارای پنج شخصیت مرد به نام­ های عیسی، پیلاتوس، مارک، قیافا، براباس و یک شخصیت زن به نام پروکلا است.

سلسله نشست­ های نمایش­نامه­ خوانی و گپ و گفت با نمایش­نامه­ نویس، توسط باشگاه تئاتر فرهنگسرای ارسباران با همکاری موسسه­ افرامانا با هدف خوانش نمایش­نامه ­های جدید نمایش­نامه­ نویسان معاصر ایران در فرهنگ­سرای ارسباران برگزار­ می ­شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نمایشنامه‌خوانی می توانند در تاریخ یاد شده به خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، فرهنگسرای ارسباران، سالن ذوالفقاری مراجعه کنند.