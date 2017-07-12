برگزاری نخستین نشست نمایشنامه خوانی و گپ و گفت با نمایشنامه نویس

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین نشست نمایشنامه خوانی و گپ و گفت با نمایشنامه نویس، نمایشنامه «اینک آن انسان» نوشته حمیدرضا نعیمی، نمایشنامهخوانی میشود. در این نشست نمایشنامه خوانی و گپ و گفت با نمایشنامه نویس که ساعت ۱۸:۳۰ روز یکشنبه ۲۵ تیرماه ۹۶ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود، حمیدرضا نعیمی نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر آخرین نمایشنامه خود را نقش خوانی می کند و سپس با حضور بهزاد صدیقی نمایشنامه نویس، پژوهشگر و مدرس تئاتر گپ و گفتی درباره این نمایشنامه انجام می شود.
نمایشنامه «اینک آن انسان» آخرین نمایشنامه حمیدرضا نعیمی است که نویسنده سال گذشته نگارش آن را به پایان برده و داستان آن درباره ساعت آخر عمر عیسی ناصری (ع) است. او در کاخ پیلاتوس به جرم شورش و اهانت به مقدسات دین یهود، محاکمه و سپس و به اعدام محکوم می شود.
نمایشنامه «اینک آن انسان»، دارای پنج شخصیت مرد به نام های عیسی، پیلاتوس، مارک، قیافا، براباس و یک شخصیت زن به نام پروکلا است.
سلسله نشست های نمایشنامه خوانی و گپ و گفت با نمایشنامه نویس، توسط باشگاه تئاتر فرهنگسرای ارسباران با همکاری موسسه افرامانا با هدف خوانش نمایشنامه های جدید نمایشنامه نویسان معاصر ایران در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.
علاقهمندان برای شرکت در این نمایشنامهخوانی می توانند در تاریخ یاد شده به خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، فرهنگسرای ارسباران، سالن ذوالفقاری مراجعه کنند.
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