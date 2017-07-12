هلند جزایر سیمانی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آ اف پی، بسیاری از کشورهای شمال اروپا مانند هلند همیشه با کمبود خشکی و خطر افزایش سطح دریا دست و پنجه نرم می کنند. در همین راستا محققان هلندی قصد دارند با ساخت جزیره هایی از سیمان و یا فولاد این مشکل را حل کنند.

آنها قصد دارند جزیره ای شناور متشکل از ۸۷ مثلث از سیمان یا فولاد با ابعاد مختلف بسازند. مساحت این جزیره به ۲ تا ۳ کیلومتر مربع می رسد.

اولاف والز از موسسه تحقیقات دریایی هلند در این باره می گوید: هلند یک کشور کوچک اروپایی است که همیشه با کمبود فضا روبرو است. درهمین راستا به نظر می رسد جزایر شناور راه حلی برای این مشکل به حساب می آیند، مانند یک پارک شناوری روی رودخانه. البته چنین جزایری می توانند فضایی برای کارکردن و زندگی نیز فراهم کنند.

این درحالی است که هم اکنون هلند با استفاده از سیستم ساخت سد و احداث کانال با مشکل بالا آمدن سطح آب دریا مقابله می کند. اما ساخت این جزایر بسیار کارآمدتر خواهد بود.

والز با اشاره به روش معمول مقابله با افزایش سطح دریا می گوید: هنگامیکه سطح آب دریا بالا می آید، ساخت سد و فعالیت های این چنین کارآمدترین راه حل نیست. اما ساخت بندرها و شهرهای شناور راه حلی نوین در هلند به حساب می آید.

درهرحال مدلی از این جزیره با مساحت حدود ۶تا۸ متر از چوب و پلی استیرن ساخته شده و جهت آزمایش تاثیرات محیطی مانند باد، موج و تندباد و روی یک تانکر بزرگ آب قرار داده شد.

این پروژه در مراحل اولیه اجرایی است. به همین دلیل علاوه بر آزمایش های گفته شده باید راه حلی برای خودکفایی جزیره در حوزه انرژی و منابع فراهم شود.

از سوی دیگر مذاکراتی با مقامات محلی مناطق پرجمعیت هارلمرمیر و فرودگاه للیستاد برای اجرای این پروژه در حال انجام است.

والز در این باره می گوید: به طور فنی این پروژه ۱۰ تا ۲۰ سال آینده اجرایی خواهد شد.