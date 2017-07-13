۴۷۰هزار نفر در استان سمنان زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند

محمد اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پوشش ۷۰درصدی بیمه تأمین اجتماعی برای جمعیت استان سمنان، بیان کرد: طبق سرشماری سال۹۵، جمعیت این استان ۷۰۲هزار نفر عنوان شد که پوشش بیمه‌ای ۴۷۸هزارنفری نشان از فراگیری بیمه در این استان دارد که در بین استان‌های کشور دارای رتبه خوبی است.

وی افزود: ۱۵۹هزار نفر در استان سمنان بیمه‌شده اصلی هستند و قریب به ۳۱۰ هزار نفر بیمه‌شدگان فرعی یا افراد تحت پوشش سرپرست خانوار و یا کارگری وجود دارد که در طول سال خدمات درمانی دریافت می‌کنند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان همچنین تعداد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در این استان را ۳۲ هزار و ۱۰۰نفر عنوان کرد و بیان داشت: از یک سال گذشته تاکنون خوشبختانه در استان شاهد اجرای طرح پرونده الکترونیکی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی هستیم که این امر باعث شده تا خدمت‌رسانی به این افراد با سرعت بیشتر و با حذف کاغذبازی و روال وقت‌گیر اداری صورت بپذیرد.

اخلاقی بیان کرد: از دیگر مزیت‌های این سامانه الکترونیکی می‌توان به دسترسی آسان به پرونده و کاهش زمان رسیدگی به مشکلات و مسائل مرتبط با مستمری‌بگیران است برای مثال اگر مستمری کسی به‌اشتباه قطع‌شده باشد امروز با دسترسی به این سامانه به‌سرعت می‌توان مشکلات وی را رفع کرد همچنین در این سامانه جدید دیگر نیازی به حضور فیزیکی افراد به شعب تأمین اجتماعی و ایستادن در صف‌های طولانی نیست.

وی افزود: از اسفندماه ۹۵ همچنین باکار جهادی که در مجموعه تأمین اجتماعی استان سمنان آغازشده خوشبختانه شاهد الکترونیکی شدن تمام مراکز ملکی تأمین اجتماعی در سطح استان هستیم که این امر روند نسخه‌های درمانی، دفترچه و ... را به‌طورکلی حذف و نسخه الکترونیکی را جایگزین کرده است تا هم در صرفه‌جویی وقت و منابع موفق عمل کنیم و هم شاهد ارتقای سطح خدمات به مراجعان تأمین اجتماعی باشیم.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان همچنین گفت: این نهاد یکی از سازمان‌هایی است که بیشترین مراجعه را در طول روز در بین ارگان‌ها حتی بانک‌ها دارد لذا حجم وسیع کاری بعضاً باعث می‌شود تا مردم نیز در صفوف طولانی برای دریافت نسخه معطل بمانند که خوشبختانه با راه‌اندازی سامانه الکترونیکی و همچنین الکترونیکی کردن واحدهای ملکی تأمین اجتماعی، شاهد ارتقای کیفی خدمات خواهیم بود.

اخلاقی بابیان اینکه فرآیند الکترونیکی کردن مراکز ملکی تأمین اجتماعی و نسخه الکترونیکی همچنین راه را برای حذف کامل دفترچه کاغذی درمان هموار می‌سازد، بیان کرد: رویکرد جدید سازمان تأمین اجتماعی استقرار سیستم الکترونیکی و ایجاد کارت الکترونیک درمان است که با استقرار این سامانه و حذف دفترچه، حتی ویزیت الکترونیکی بیماران نیز تسری خواهد یافت.

وی بابیان اینکه طرح نسخه هوشمند پیش درآمدی برای حذف کلی دفترچه کاغذی است، افزود: این طرح می‌تواند تحول خوبی را به‌سوی دولت الکترونیک و همچنین صرفه‌جویی در وقت، انرژی، نیروی کار و درنهایت تحقق اقتصاد مقاومتی باشد و از سوی دیگر رضایتمندی مردم را نیز افزایش می‌دهد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان درباره مزیت‌های نسخه الکترونیکی نیز، توضیح داد: در این طرح خطای انسانی نیز به‌شدت کاهش می‌یابد همچنین پزشک می‌تواند به‌تمامی سوابق بیمار دسترسی داشته باشد که البته این امر نیازمند طرح متمرکز کردن اطلاعات و تجهیز مراکز درمانی است که در این بخش نیز کارهای جهادی فراوانی صورت گرفته که برای مثال درمانگاه تأمین اجتماعی سمنان در سال‌های اخیر شاهد استقرار ۱۰ میلیارد تومان تجهیزات به‌روز بوده است.

اخلاقی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به سؤالی با موضوع بیشترین فراوانی بیمه مشاغل در استان، گفت: بیشترین بیمه کارگری در استان با بیش از هشت درصد یا جمعیتی معادل ۱۴هزار و ۱۰۰نفر به بخش کارگری تعلق دارد و سپس مشاغل آزاد با ۹هزار و ۸۰۰نفر معادل شش درصد جمعیت بیمه‌شدگان استان، در رتبه دوم هستند و پس‌ازآن قالیبافان با دو درصد معادل سه هزار نفر، بیمه بیکاری با ۱.۷درصد یا یک هزار و ۸۰۰ نفر و بیمه‌شدگان توافقی با هشت‌دهم درصد یا ۸۰۰ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی افزود: از سوی دیگر باید گفت تأمین اجتماعی استان سمنان نقش مهمی در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال۹۵ و ۹۶ داشته و توانسته است در دو سال پیاپی با ارائه تسهیلات رونق تولید به واحدهای مشکل‌دار در دو بخش صنعت، معدن و کشاورزی، دام‌پروری کمک کند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان همچنین گفت: راه‌اندازی سامانه ندای تأمین با شماره تماس ۱۴۲۰برای تلفن های ثابت بدون قرار داد کد استان در مقابل اعداد، آماده دریافت مسائل مرتبط با بیمه‌شدگان، شکایات و راهنمایی مردمی است.