اتحادیه جهانی کشتی با پیشنهاد ایران موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه اخیر کمیسیون فنی اتحادیه جهانی کشتی در آلمان، پیشنهاد ایران مبنی بر اینکه رنکینگ سیستم برای کشورها لحاظ شود، مورد تایید قرار گرفت.

استدلال و پیشنهاد ایران در این نشست این بود که در صورت اعطای امتیاز به کشتی‌گیر به جای امتیاز دادن به کشور، تمامی کشورها روی یک کشتی‌گیر متمرکز شده و سرمایه گذاری می کنند و بدین ترتیب سرمایه ها از بین می روند.

بدین ترتیب در ادامه این نشست مقرر شد رنکینگ سیستم برای کشورها لحاظ شود و مثلا اگر کشتی گیر در وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی می گیرد نفر جایگزین وی نیز امتیازاتش جزو رنکینگ برای کشور به حساب آید.

همچنین در نظر گرفتن جوایز مالی برای کشتی‌گیران شرکت کننده در تورنمنت های بین المللی رنکینگ سیستم با توجه به پیشنهاد ایران مورد تایید قرار گرفت.

البته تصویب نهایی این اصلاحات به جلسه هیات رئیسه اتحادیه جهانی در پاریس موکول شده است.