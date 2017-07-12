به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از قیام‏های ‏ مردم مسلمان ایران به رهبری مراجع تقلید در قرن معاصر، که نقطه عطفی درتاریخ قیام‏های اسلامی در تاریخ صد ساله اخیر است، قیام مردم مسلمان و غیرتمند در مسجد گوهرشاد، در کنار مرقد مطهر حضرت امام رضا علیه ‏السلام بر ضد دیکتاتوری ‏رضاخان، و کشف حجاب او است.

بیست و یکم تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. متن زیر گفتاری از آیت الله جوادی آملی است که از کتاب «امام خمینی بنیان مرصوص» و جلسه درس اخلاق سال ۹۱ وی اقتباس شده است.

آیت الله جوادی آملی در تبیین فرهنگ مقدس عفاف و حجاب و حفظ این گوهر با ارزش بیان داشت: اگر کسی قدرتی و شهامتی دارد زکاتش، جهاد «فی سبیل الله» است. زکات قدرت هم عفو است؛ زکات مال، انفاق و زکات اخلاق، تهذیب است. کسی یک جمالی دارد حالا چه زن چه مرد، زکاتش، عفاف اوست؛ هر زنی باید حجابش را رعایت کند؛ اما آن زنی و جوانی که زیباتر است وظیفه‌اش بیشتر است، لذا هر جوانی باید عفّتش را حفظ کند .

وی بیماری‌های اخلاقی و اجتماعی را با درس «حجاب» و «عفّت» قابل درمان دانسته و فرمود: یکی از بیماری‌های اخلاقی و اجتماعی «ترک عفّت» است، آن کس که خود را به عفاف مزّین نکرده، مریض است. ذات اقدس اله به همسران حضرت نبیّ اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ﴿یا نساء النّبیّ لستُنّ کأحدٍ من النّساءِ إنْ اتّقیتُنّ فلا تخضعن بالقول فیطمعَ الّذی فی قلبه مرضٌ و قُلنَ قولاً معروفاً﴾. یعنی شما در سخن گفتن، صدای خود را نازک و رقیق نکنید؛ زیرا آن مردی که قلبش مریض است، طمع می‌کند. از این جا روشن می‌شود که «مرض» در فرهنگ قرآن کریم، بسیار عمیق و ریشه‌دار است. آن مردی که نتواند خود را در برابر آهنگ نامحرم، رام کند، مریض است، چه‌اینکه آن زنی که نتواند خود را در برابر نامحرم بپوشاند، مریض است و این مرض با درس «حجاب» و «عفّت» درمان می‌شود.

وی در بیان راهکار درمانی این بحث از لسان نورانی مولای متقیان(ع) بهره برده و در یکی از اثرات خود مرقوم داشت: در سخنان سخنگوی وحی، حضرت علی (علیه أفضل صلوات المصلین) این چنین آمده است: «فَتَداوَ من داء الفَتْرة فی قلبک بعزیمةٍ، و من کَرَی الغفلة فی ناظرک بیَقَظَةٍ». یعنی انسان غافل! بدان که «غفلت» یک مرض نفسانی است و غافل بودن از گذشته و آینده، یک بیماری قلبی می‌باشد. این فتور و سُستی را که مرض نفسانی است، با عزم فولادین درمان کن و با بیداری از این خواب غفلت، خود را معالجه‌کن. ای‌انسان که از آیندهٴ خود بی‌خبری و در خواب بسر می‌بری، تو بیماری، درمان‌شو! ای‌بشری که از قبر و برزخ و قیامت غافلی، تو مریض هستی، درمان شو! این مرض نفسانی و اخلاقی را با عزم و یقظه و بیداری درمان می‌کنند.

لذا اگر در سخنان امیر بیان (علیه‌السلام) آمده است که مردان با تقوی می‌کوشند با قرآن کریم بیماریهای خود را درمان کنند، تنها به این معنا نیست که اگر کسی جسدش مریض شد، سورهٴ حمد را هفت بار قرائت کند، گرچه این معجزهٴ قرآن کریم است و مؤثّر خواهد بود، امّا عمده، درمـان بیماری‌های قلبی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، و مانند آن است که در سخنان اهل‌بیت‌(علیهم‌السلام) مبسوطاً مطرح گردیده است.

وی در پاسداشت عفاف جوانان خصوصا بانوان در جامعه، احیاء امربمعروف و نهی از منکر را یادآور شده و خاطر نشان کرد: اگر امر به معروف در جامعه ما زنده بشود بسیاری از مشکلات حل است. کسی که حجاب را رعایت نمی‌کند اگر از اول خیابان تا آخر خیابان دویست سیصد نفر به او بگویند خانم مواظب باش،خانم مواظب باش این خودش را جمع می‌کند همین که بگویند چرا با این وضع آمدی، همین که ابرو تُرُش بکنند، همین که او را با چهره خشم‌آلود نگاه بکنند، او خودش را جمع می‌کند. این علاوه بر اینکه یک کار آسانی است بر ما واجب هم است. مستحضرید که امر به معروف غیر از سخنرانی و تبلیغ است، غیر از ارشاد و کتابت است.

امر به معروف، امر است؛ اگر کسی امر به معروف کرد و آن شخص حجاب را رعایت نکرد دو معصیت کرده یکی اینکه ﴿لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ را عمل نکرده و دیگر اینکه فرمان این آقا را گوش نداده است .امر به معروف، امر به معروف است و کاری به سخنرانی و نصیحت ندارد چنانکه قرآن فرمود:﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ﴾