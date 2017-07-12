به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، طبق گزارش آژانس خبری روسیه(تاس)، وزیر انرژی قزاقستان، کنات بزومبایف، در کنفرانس جهانی سوخت در استانبول گفت: خروج قزاقستان از التزام به توافق سقف تولید به صورت تدریجی خواهد بود.

در نوامبر گذشته اعضای اوپک و سایر تولید کننده‌های مهم نفتی توافق کردند که جمعا تولید خود را در مقایسه با تولید اواخر ۲۰۱۶، روزانه ۱.۸ میلیون بشکه کاهش دهند. بعدا همین کشورها توافق کردند که زمان اعمال این سقف تولید را تا مارچ ۲۰۱۸ تمدید کنند تا قیمت‌ها را تقویت کنند.

در طول مذاکرات اوپک در ماه نوامبر گذشته بزومبایف در پاسخ به این سوال که آیا قزاقستان برای لحاظ کردن تمدید سقف تولید اوپک آمادگی دارد یا نه؟ با طفره رفتن فقط پاسخ داد: جواب این سوال بعد از نوامبر معلوم می‌شود.

اما داده‌های تولید قزاقستان نشان می‌دهد که آستانه هرگز کاملا به این توافق دل نداده است و حتی بزومبایف اعتراف کرد که تولید نفت ۲۰۱۷ این کشور از مقدار پیش‌بینی شده قبلی ۸۱ میلیون تن (حدود ۵۷۸ میلیون بشکه) فراتر خواهد رفت.

در ماه مارچ آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد قزاقستان نه تنها تولید خود را طبق توافق ۲۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش نداده است بلکه در واقع در این ماه تولید خود را بیشتر هم کرده است.

کنات بزومبایف گفت: من به همکارانم در اجلاس وین اوپک گفتم که در ماه سپتامبر تولید نفت ما افزایش میابد چراکه ما میدان نفتی کاشاگان را خواهیم داشت. بنابراین در آن موقع ما برنامه زمانی تولید خود را تغییر خواهیم داد و توافق کردیم که وقتی کاشاگان رشد کند ما از محدودیت سقف تولید خارج می‌شویم و آنها هم موافقت کردند. آنها شرایط را برای ما تسهیل کردند.