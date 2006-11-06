تدوين آيين نامه انتخاب اساتيد منتخب علمي فرهنگي دانشگاه آزاد

دكتر محمد مهدي مظاهري در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آيين نامه انتخاب استادان منتخب به منظور تشكيل جامعه استادان منتخب علمي و فرهنگي دانشگاه آزاد با معيارهاي علمي و ملاك هاي فرهنگي تدوين شده است.

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد از تعويق همايش پيامبر اعظم (ص) نيز خبرداد و گفت : همايش پيامبر اعظم (ص) كه پيش از اين قرار بود در تابستان سال جاري توسط دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شود به دليل شرايط خاص كشور و تعويق سفر برخي از دعوت شدگان خارجي به اين همايش تا پايان آبان و يا آذر ماه سال جاري برگزار خواهد شد.

وي ادامه داد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزاري اين همايش را بر عهده دانشگاه آزاد قرار داده و دانشگاه آزاد نيز با توجه به نام گذاري سال به نام پيامبر اعظم (ص) تمام كميته هاي فرهنگي خود را براي برگزاري هر چه بهتر اين همايش آماده كرده است.

دكتر مظاهري تاكيد كرد: برگزاري همايش پيامبر اعظم (ص) از جمله همايش هايي است كه در برنامه ريزي هاي جديد معاونت فرهنگي كه با عنوان "مهر تا مهر" با موضوعات فرهنگي و با توجه به نيازهاي جوانان و دانشجويان در دانشگاه انجام مي شود.

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد در خصوص تاثير گذاري همايش هاي برگزار شده در دانشگاه آزاد خاطر نشان كرد: همايش هايي كه در دانشگاه ها انجام مي شود تاثير خود را در دراز مدت نشان مي دهند و نبايد انتظار داشته باشيم كه با برگزاري يك يا چند همايش در كوتاه مدت نتايج فرهنگي مورد نظر را بدست بياوريم.