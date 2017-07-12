آغاز اجرای «خواب خیس ماهی» از ۲۲ تیرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «خواب خیس ماهی» به نویسندگی مهدی میرباقری و کارگردانی پویان درزی اجراهای عمومی خود را از ۲۲ تیرماه در تماشاخانه پایتخت آغاز می کند.

این نمایش در پنج اپیزود روایتگر داستان یک زوج بعد از جدایی و دیدار دوباره آنها است.

نفیسه روشن، امیر محمد زند، پیام احمدی نیا، فرزانه سهیلی، ارسطو خوش رزم، شیرین صمدی، آیدا کنی و پویان درزی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

همچنین امید گلزاده طراح گریم، علیرضا مهران مشاور کارگردان و طراح صحنه، زهره کاظمی طراح لباس، سینا افشار طراح پوستر و بروشور، سعید غلامی دستیار کارگردان و برنامه ریز، بهرنگ دزفولی زاده عکاس، کاوه آهنگر ساخت تیزر و مهرانگیز قهرمانی مشاور رسانه ای دیگر عوامل اجرایی این اثر هستند.

نمایش «خواب خیس ماهی» به کارگردانی پویان درزی از ۲۲ تیرماه تا ۲۲ مردادماه ساعت ۲۲:۳۰ در تماشاخانه پایتخت واقع در میدان فلسطین، خیابان طالقانی به سمت تقاطع وصال، جنب کلینیک آلرژی تهران، پلاک ۵۴۲ به صحنه می رود.