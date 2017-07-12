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۲۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۹

آغاز اجرای «خواب خیس ماهی» از ۲۲ تیرماه

آغاز اجرای «خواب خیس ماهی» از ۲۲ تیرماه

نمایش «خواب خیس ماهی» به کارگردانی پویان درزی از ۲۲ تیرماه در تماشاخانه پایتخت به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «خواب خیس ماهی» به نویسندگی مهدی میرباقری و کارگردانی پویان درزی اجراهای عمومی خود را از ۲۲ تیرماه در تماشاخانه پایتخت آغاز می کند.

این نمایش در پنج اپیزود روایتگر داستان یک زوج بعد از جدایی و دیدار دوباره آنها است.

نفیسه روشن، امیر محمد زند، پیام احمدی نیا، فرزانه سهیلی، ارسطو خوش رزم، شیرین صمدی، آیدا کنی و پویان درزی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

همچنین امید گلزاده طراح گریم، علیرضا مهران مشاور کارگردان و طراح صحنه، زهره کاظمی طراح لباس، سینا افشار طراح پوستر و بروشور، سعید غلامی دستیار کارگردان و برنامه ریز، بهرنگ دزفولی زاده عکاس، کاوه آهنگر ساخت تیزر و مهرانگیز قهرمانی مشاور رسانه ای دیگر عوامل اجرایی این اثر هستند.

نمایش «خواب خیس ماهی» به کارگردانی پویان درزی از ۲۲ تیرماه تا ۲۲ مردادماه ساعت ۲۲:۳۰ در تماشاخانه پایتخت واقع در میدان فلسطین، خیابان طالقانی به سمت تقاطع وصال، جنب کلینیک آلرژی تهران، پلاک ۵۴۲ به صحنه می رود.

کد مطلب 4029153
آروین موذن زاده

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