مخاطبان فرهنگی را باید جذب کنیم

سرپرست گروه یاوران ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : هدف ازبرگزاری کنسرت وبرنامه های فرهنگی ایجاد علاقه در مخاطب واز طرفی ارزیابی کار گروهی از سوی تماشاگر است بنابراین برای همین ارزیابی والبته ادامه حیات هم که شده باید حاصل کار گروه را با قیمت مناسب در اختیار مخاطب قرار داد.

"نوشین عقیقی" در ادامه به قیمت بلیت کنسرت اشاره کرد و گفت:همیشه سعی کردم که در برگزاری هر کنسرت شرایط خانواده ها را نظر بگیرم بنابراین سقف قیمت بلیط ها را پنج هزار تومان در نظر گرفتیم ؛ البته باید درنظر داشت که هزینه برگزاری کنسرت برای گروه ها بسیار بالا است و آنچه از فروش بلیت ها به دست می آید تنها یک سوم از هزینه ها را برمی گرداند.

وی در پایان به لزوم حمایت مسئولان اشاره کرد وگفت: برای اشاعه فرهنگ غنی موسیقی ایرانی وکشاندن مخاطب به سالن های اجرای کنسرت ؛ هم مسئولان وهم گروه های موسیقی باید شرایط خانواده ها ومیزان درآمد آنها رادر قیمت گذاری بلیت ها در نظر بگیرند.