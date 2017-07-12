۸۵ درصد چاه های کشاورزی خراسان جنوبی به کنتور هوشمند مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به تعهدات شرکت آب منطقه ای استان در حوزه اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: در این راستا در سال گذشته نصب ۱۳۷ کنتور حجمی بر روی چاه های استان تعهد شد.

وی با بیان اینکه تا پایان سال ۹۵ تعداد ۲۴ دستگاه کنتور حجمی بر روی چاه های استان نصب شد، بیان کرد: در سال جاری نیز این تعداد به ۹۰ دستگاه رسیده که درصد تحقق را تا حدود زیادی افزایش داده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اضافه کرد: دلیل اصلی عدم تحقق تعهدات شرکت در این زمینه عدم تخصیص نقدینگی بود که این عقب ماندگی ها در سال جاری جبران خواهد شد.

به گفته امامی در حال حاضر در ۸۵ درصد چاه های کشاورزی خراسان جنوبی کنتور حجمی نصب شده است.

انسداد ۷۶ چاه غیرمجاز

وی، تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه را یکی دیگر از برنامه های این شرکت در سال گذشته عنوان کرد و گفت: پیش بینی شرکت مسدود کردن ۴۰ حلقه چاه در سال گذشته بود که با همکاری خوب دستگاه های قضایی تاکنون ۷۶ حلقه چاه فاقد پروانه مسدود و پر شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه همچنین در برنامه های اقتصاد مقاومتی قرار بود که سال گذشته سد سیاهو آبگیری شود، بیان داشت: در حال حاضر خود سد کامل شده و آماده آبگیری است.

امامی ادامه داد: تنها مشکل در این زمینه قرار گرفتن یک روستا در مسیر مخزن سد است که تلاش داریم با تسریع در جابجایی این روستا قبل از سال آبی آتی سد پروژه به بهره برداری برسد تا بتوانیم سیلاب های آبی را مهار کنیم.

وی، حجم ذخیره سازی سد سیاهو را حدود ۱۷ میلیون مترمکعب اعلام کرد.