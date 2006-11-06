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۱۵ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۲۲

يك حقوقدان:

قضات را نمي توان از طريق بخشنامه مجبور به استفاده از مجازات جايگزين حبس كرد

قضات را نمي توان از طريق بخشنامه مجبور به استفاده از مجازات جايگزين حبس كرد

قضات را نمي توان از طريق آئين نامه و بخشنامه مجبور به استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس نمود و در اين امر نياز به قانون جامع تصويب شده در مجلس شوراي اسلامي داريم.

دكتر محمدعلي اردبيلي ، حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اينكه اغلب قضات مجازات زندان را بر مجازات هاي جايگزين ترجيح مي دهند بنابراين صدور يك بخشنامه و آئين نامه نمي تواند راهكار اصولي و كار ساز براي جلوگيري از صدور حكم  حبس از سوي قضات باشد و همچنان با افزايش ورودي به زندانها مواجه خواهيم بود .

وي تصريح كرد: قوه قضائيه بايد به دنبال تصويب چنين بخشنامه ها و آئين نامه هاي از طريق مجاري قانون گذاري باشد و فقط به صدور بخشنامه و آئين نامه اكتفا نكند.

اين حقوقدان به بخشنامه هاي دستگاه قضائي در ارتباط با اعطاي مرخصي به زندانيان اشاره كرد و افزود: برخي قضات ناظر زندان با اين سياست مخالف هستند بنابراين صدور يك بخشنامه و تاكيد رئيس قوه قضائيه نمي تواند حربه مناسبي براي مجبور كردن قضات براي موافقت با اعطاي مرخصي به زندانيان باشد.

اردبيلي گفت: به موجب آئين نامه و بخشنامه نمي توان اجراي احكام كيفري را سر و سامان داد و دستگاه قضائي بايد به دنبال تصويب قوانين جامع و اصولي در راستاي ساماندهي اجراي احكام كيفري باشد.

استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي بر اصلاح قانون مجازات اسلامي تاكيد كرد و گفت: كاهش جمعيت زندان ها با اصلاح قوانين كيفري محقق خواهد شد و قاضي نيز نمي تواند از آن تخطي كند.

کد مطلب 402924

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