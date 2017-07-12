مسابقات والیبال نوجوانان دسته اول کشور در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های والیبال دسته اول نوجوانان کشور، تیم های قزوین، آذربایجان شرقی، مرکزی، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، تهران، گلستان، مازندران، توابع تهران و کرمانشاه طی یک هفته با هم رقابت می کنند.

این رقابت ها در دو گروه و طی مراحل مقدماتی و حذفی به میزبانی سالن شهید بابایی برگزار می شود.

سه تیم انتهای جدول این رقابت ها به لیگ دو نوجوانان کشور سقوط می کنند.

در پایان رقابت ها دسته دو نوجونان دختر کشور هم که دیروز در قزوین به پایان رسید، تیم های کرمان، آذربایجان شرقی و گلدکیش قزوین اول تا سوم شدند.

رقابت های لیگ بسکتبال استان از هفته آینده آغاز می شود

در بازی های هفته اول لیگ بسکتبال بزرگسالان یادواره زنده یاد، مرتضی معینی دو دیدار در شهرهای آبیک و تاکستان برگزار می شود.

در بازی اول تاکستان در خانه برابر پیریوسفیان روز دوشنبه ۲۶ تیر صف آرایی می کند و در بازی دوم چهارشنبه ۲۸ تیر، تیم آبیک میزبان تیم علوم پزشکی قزوین است.

این رقابت ها بصورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد.

اعزام ۴۵۰ دانش آموز به مسابقات ورزشی قهرمانی آموزشگاه های کشور

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش گفت: مسابقات ورزشی تابستان ۹۶ به صورت مدرسه قهرمان و کانون قهرمان برگزار خواهد شد.

عین الله صادقی افزود: در دوره ابتدایی پسران، دانش آموان در رشته های شطرنج، والیبال، هندبال، فوتسال، ژیمناستیک و بومی محلی به مصاف حریفان می روند.

در دوره اول متوسطه پسران هم دانش آموزان در رشته های شطرنج و والیبال به مصاف حریفان می روند.