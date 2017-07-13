صادرات غیرنفتی از بنادر افزایش یافت/کاهش چشمگیر مسافرتهای دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار سازمان بنادر و دریانوردی در خرداد ماه گذشته بنادر کشور عملکرد خوبی داشته و نسبت به خرداد ماه ۹۵ نزدیک به ۲۰۰ تن و نسبت به خرداد ماه ۹۴ حدود ۲ هزار تن در میزان تخلیه و بارگیری رشد داشته اند.

بر اساس این گزارش عملکرد، مجموع تخلیه و بارگیری شناورهای باری در بنادر کشور ۱۲ میلیون و ۹۳۰ هزار تن بوده که در مدت مشابه سال ۹۵ این رقم به ۱۲ میلیون و ۷۳۵ هزار تن رسیده بود. همچنین میزان تخلیه و بارگیری کالا در خرداد ماه سال ۹۴ نیز ۱۰ میلیون و ۹۱۵ هزار تن بوده است.

این رشد در تخلیه و بارگیری انجام شده در بنادر کشور در حالی است که حجم تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی در خرداد امسال نسبت به خرداد ماه سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ هزار تن کاهش داشته است که نشان دهنده رشد تخلیه و بارکیری کالا در سایر بخش هاست. از آنجایی که میزان بارگیری (صادرات) کالا در بخش های «کالاهای فلزی»، «کالاهای ساختمانی و و مواد معدنی» و «کود و مواد شیمیایی» نسبت به تخلیه (واردات) آنها بسیار بیشتر است، نشان می دهد صادرات غیر نفتی کشور در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

چابهار در مسیر توسعه

از دیگر اقدامات مثبت سازمان بنادر و دریانوردی، سرمایه گذاری در بخش رشد و توسعه بندر شهید بهشتی چابهار است که در گذشته و در دهه ۷۰ از رونق خوبی برخوردار بود اما به مرور و با توجه به توسعه بندر شهید رجایی، چابهار رونق خود را از دست داده است. با این حال بندر چابهار در خرداد ماه امسال با داشتن ۱۶۰ هزار و ۶۶۵ تن تخلیه و بارگیری توانست علی رغم آنکه شناورهای اقیانوس پیما با آب خور بیش از ۱۰ متر به دلیل کامل نشدن پروژه توسعه بندر شهید بهشتی، از پهلو گرفتن در این بندر ناتوانند، رکورد خوبی بر جای بگذارد به خصوص در بخش کانتینری با تخلیه و بارگیری بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ TEU در خرداد امسال، افزایش تقریبا ۴ برابری نسبت به ماه مشابه سال قبل (هزار و ۲۰۰ کانتینر) داشته باشد که نشان می دهد سرمایه گذاری در بخش زیرساخت های بندری این منطقه می تواند در رشد و توسعه جنوب شرق کشور اثرگذار باشد.

از سوی دیگر با توجه به افزایش رفت و آمد لاینرها و کشتی های بزرگ بین المللی به بنادر جنوبی کشور، در خرداد ماه امسال ۲۷۴ هزار TEU کانتینر در بنادر تخلیه و بارگیری شد که نسبت به خرداد ۹۵ با داشتن بیش از ۲۱۳ هزار TEU بیش از ۶ هزار کانتینر بیشتر بوده است. این در حالی است که در خرداد ماه ۹۴ تنها ۱۸۳ هزار کانتینر در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شد که نشان دهنده رشد ۹ هزار کانتینری در خرداد ماه امسال است.

افت حدودا ۱۰۰ هزار نفری مسافران دریایی

علی رغم اینکه بنادر کشور در بخش تخلیه و بارگیری کالا در خرداد ماه ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال های ۹۵ و ۹۴ از رشد خوبی برخوردار بوده اند، اما در زمینه تردد مسافران دریایی از بنادر با افت شدیدی مواجهیم. به گونه ای که بر اساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی در خرداد ماه ۹۴ نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر مسافر به بنادر مسافری ورود و بیش از ۵۰۰ هزار نفر نیز خارج شده اند؛ اما در خرداد ۹۵ این رقم هم در بخش ورودی و هم در بخش خروجی مسافران کاهش ۱۵ هزار نفری و در خرداد امسال (۹۶) با ورود ۴۰۵ هزار نفر به بنادر مسافری و خروج ۴۰۷ هزار نفر، کاهش ۱۰۰ هزار نفری نسبت به ۲ سال قبل از آن داشته است.