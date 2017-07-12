۶۸ روستای خراسان جنوبی در طرح اقتصاد مقاومتی آبرسانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بسکابادی ظهر چهارشنبه در ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی استان اظهار داشت: در سال گذشته ۱۷ پروژه اقتصاد مقاومتی بر عهده وزارت نیرو قرار گرفت که برش استانی این پروژه ها اجرای دو پروژه در خراسان جنوبی بود.

وی، آبرسانی به ۶۸ روستای استان را یکی از پروژه ها عنوان کرد و گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه تا پایان سال گذشته حدود ۷۰ درصد بود که به دلیل عدم تخصیص اعتبار به صورت ۱۰۰ درصدی محقق نشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی ادامه داد: با تخصیص اعتباری که در سال جاری داشتیم این برنامه به طور کامل محقق شده است.

بسکابادی با بیان اینکه این پروژه در قالب ۲۵ مجتمع آبرسانی روستایی اجرا شده است، بیان داشت: با اجرای این پروژه ۳۳ هزار روستایی خراسان جنوبی از نعمت آب شرب بهره مند شدند.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این پروژه ها ۳۸ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است، افزود: همچنین از محل اعتبارات تملک و دارای استان ۵۹ میلیارد تومان به اجرای این پروژه ها اختصاص یافت که با ۱۰ میلیارد جدیدی که تخصیص داده شد میزان تخصیص اعتبارات تملک و دارایی این پروژه ها بالای ۶۰ درصد بود.

بسکابادی با بیان اینکه یکی دیگر از پروژه های اقتصاد مقاومتی استان اصلاح الگوی مصرف بود، عنوان داشت: با اقدامات انجام شده علی رغم افزایش ۲.۳ درصدی انشعابات استان مصرف آب به میزان سه درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین با اقدامات انجام شده ضریب بهره وری آب در استان از ۷۰ درصد به ۷۲ درصد و ضریب برخورداری از ۹۲ درصد به ۹۳ درصد رسیده است.