کشف داروی تاریخ مصرف گذشته در سه داروخانه فردیس

محمدرضا ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۴۸ واحد داروخانه در فردیس وجود دارد، اظهار کرد: طی بازرسی های سه ماهه گذشته و انجام ۷۱ مورد بازدید، هیچ تخلفی گزارش نشده و تنها از سه واحد داروخانه، داروی تاریخ مصرف گذشته کشف و جمع آوری شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان فردیس با بیان اینکه واحد های تحت نظارت شبکه بهداشت و درمان فردیس سالانه بیش از هشت بار بازرسی میدانی می شوند، تاکید کرد: در ابتدای تشکیل شبکه بهداشت و درمان در شهرستان فردیس، ماهانه بیش از سه تن از کالاهای مختلف معدوم می شد که این آمار در حال حاضر به کمتر از ۷۰۰ کیلو در ماه رسیده است و این نشان از کاهش تخلفات بهداشتی در این شهرستان است.

وی دربخش دیگری بیش از ۹۰ درصد متادون موجود در عطاری ها را تقلبی اعلام کرد و افزود: سازمان غذا و دارو به میزان مشخصی متادون در اختیار پزشکان قرار می دهند و این نشان دهنده تقلبی بودن متادون موجود در عطاری ها است و شهروندان باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند.

ترابی افزود: عطاری ها فقط مجاز به فروش گیاهان دارویی هستند و این در حالی است که بیشتر این واحدها به فروش غیر مجاز داروهای قاچاق می پردازند و این بر لزوم ساماندهی عطاری ها و ارائه مجوز به آنها تاکید دارد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان فردیس با تاکید بر لزوم ساماندهی عطاری ها، این واحدها را تنها چالش قانون گریز پیش روی شبکه بهداشت اعلام کرد و خاطر نشان کرد: جمع آوری داروهای قاچاق از عطاری ها تا کنون موثر نبوده چرا که در بازرسی های بعدی، بازرسان با تخلف روبه رو می شوند.