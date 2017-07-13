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۲۲ تیر ۱۳۹۶، ۹:۰۰

رئیس شبکه بهداشت و درمان فردیس خبر داد:

کشف داروی تاریخ مصرف گذشته در سه داروخانه فردیس

کشف داروی تاریخ مصرف گذشته در سه داروخانه فردیس

فردیس – رئیس شبکه بهداشت و درمان فردیس از کشف و جمع آوری داروی تاریخ مصرف گذشته از سه داروخانه در این شهرستان خبر داد.

محمدرضا ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۴۸ واحد داروخانه در فردیس وجود دارد، اظهار کرد: طی بازرسی های سه ماهه گذشته و انجام ۷۱ مورد بازدید، هیچ تخلفی گزارش نشده و تنها از سه واحد داروخانه، داروی تاریخ مصرف گذشته کشف و جمع آوری شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان فردیس با بیان اینکه واحد های تحت نظارت شبکه بهداشت و درمان فردیس سالانه بیش از هشت بار بازرسی میدانی می شوند، تاکید کرد: در ابتدای تشکیل شبکه بهداشت و درمان در شهرستان فردیس، ماهانه بیش از سه تن از کالاهای مختلف معدوم می شد که این آمار در حال حاضر به کمتر از ۷۰۰ کیلو در ماه رسیده است و این نشان از کاهش تخلفات بهداشتی در این شهرستان است.

وی دربخش دیگری بیش از ۹۰ درصد متادون موجود در عطاری ها را تقلبی اعلام کرد و افزود: سازمان غذا و دارو به میزان مشخصی متادون در اختیار پزشکان قرار می دهند و این نشان دهنده تقلبی بودن متادون موجود در عطاری ها است و شهروندان باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند.

ترابی افزود: عطاری ها فقط مجاز به فروش گیاهان دارویی هستند و این در حالی است که بیشتر این واحدها به فروش غیر مجاز داروهای قاچاق می پردازند و این بر لزوم ساماندهی عطاری ها و ارائه مجوز به آنها تاکید دارد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان فردیس با تاکید بر لزوم ساماندهی عطاری ها، این واحدها را تنها چالش قانون گریز پیش روی شبکه بهداشت اعلام کرد و خاطر نشان کرد: جمع آوری داروهای قاچاق از عطاری ها تا کنون موثر نبوده چرا که در بازرسی های بعدی، بازرسان با تخلف روبه رو می شوند.

کد مطلب 4029365

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