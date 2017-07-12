کابینه سوریه ترمیم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع آگاه در دولت سوریه اعلام کرد که این ترمیم کابینه دست کم ۶ وزارت خانه که در میان آنها وزارت خانه های کلیدی نیز به چشم می خورند شامل می شود.

دولت سوریه تاکنون هیچ بیانیه رسمی در خصوص این ترمیم کابینه که به گفته منبع مذکور طی ۲ روز آینده صورت می گیرد صادر نکرده است.

«بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه در ماه مارس دستور ترمیم جزئی کابینه را صادر کرده بود.

این منبع آگاه تاکید کرد که روزهای گذشته مذاکرات فشرده ای برای تعیین وزرای جدید در دولت سوریه صورت گرفته است.اسد ژوئن ۲۰۱۶ دستور تشکیل کابینه جدید به ریاست «عماد خمیس» را صادر کرده بود.