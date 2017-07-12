نماینده قطر: این حق من است جواب حمله کنندگان به کشورم را بدهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، جلسه افتتاحیه نشست وزیران اطلاع رسانی کشورهای عربی در قاهره با تنش همراه بود.

بر اساس این گزارش؛ نماینده قطر در این نشست پس از حملات شدید، وزیران اطلاع رسانی عربستان و بحرین ضد قطر، جلسه را برای دقایقی ترک کرد.

سیف بن مقدم البوعینین نماینده قطر در اتحادیه عرب برای دقایقی به دنبال مخالفت رئیس نشست به وی برای دادن پاسخی به انتقادهای شدید عوان بن صالح العواد و علی بن محمد الرمیحی وزیران اطلاع رسانی بحرین که سیاست های رسانه ای قطر را به باد انتقاد گرفته بودند، ترک کرد.

جلسه زمانی دچار تنش شد که مهدی بن غریبه رئیس تونسی نشست اجازه دفاع به نماینده قطر نداد و سیف بن مقدم البوعینین هم گفت: این حق من است که در زمانی که به کشورم حمله می کنم جواب آنها را بدهم و درخواست مداخله کنم.

هنگامی که وزیر بحرینی به شبکه الجزیره حمله کرد، نماینده قطر در پاسخ وی گفت: ما نمی خواهیم وارد امور بیهوده شویم آنچه شبکه الجزیره منتشر می کند خبر و دیدگاه است و این واقعیتی مانند خورشید است. مشکل جهان عرب این است که واقع بین نیست. کسانی که به الجزیره حمله می کنند از شبکه هایی که در راستای آبرو ریزنی حرکت می کنند چشم پوشی می کنند.