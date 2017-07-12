دستگیری عاملان دو قتل اخیر در قم/ تلاش برای ایجاد امنیت پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار کاظم مجتبایی با اشاره به شناسایی و دستگیری عاملان نزاع و درگیری منجر به قتل اخیر در قم، اظهار داشت: در چند هفته گذشته در دو نقطه شهر قم شاهد درگیری منجر به قتل بودیم.
وی با تأکید بر این که استان قم جزء استانهای امن کشور محسوب میشود، گفت: در سه ماهه نخست امسال جرائمی مانند نزاع دسته جمعی و شرارت در استان قم کاهش یافته، ولی گاهی در گوشهای از شهر ممکن است که اتفاقهایی روی دهد.
فرمانده انتظامی استان قم افزود: متأسفانه در دو قتل اخیر افراد قاتل از سنین پایینی برخوردار بودند به گونهای که یکی از آنها ۱۷ و دیگری ۲۳ سال سن دارد و این یک آسیب است که متأسفانه گریبانگیر جوانان شده است که به صورت احساسی دست به اقدامهایی میزنند که پس از آن نیز دچار پشیمانی و افسوس میشوند.
وی با بیان این که این گونه قتلها باید اطلاع رسانی شود، تصریح کرد: شاید این گونه تصور شود که قاتلان، فقط افراد شرور و سابقه دار هستند، درحالی که در این دو قتل رخ داده، مشاهده میکنیم که قاتلان دارای سن کم هستند.
مجتبایی با تقدیر از تلاش کارکنان و همکاری دستگاه قضائی در دستگیری عاملان این دو حادثه گفت: باید این حادثهها رسانهای شود و مردم بدانند که قتلهایی که رخ داده، توسط افراد شرور و سابقه دار نبوده است، بلکه افرادی هستند که متأسفانه از روی غفلت، ناآگاهی و جهل نسبت به قانون و مقررات و بر اساس احساسات عمل کردند و مرتکب این قتلها شدند.
وی خاطرنشان کرد: باید دستگاههای فرهنگی و اجتماعی و سایر دستگاهها تلاش و کوشش کنند تا هم آگاه سازی صورت بگیرد و هم مانع از تکرار این حادثهها شوند.
فرمانده انتظامی استان قم اظهار کرد: آن چه که برای ما مهم است، امنیت پایدار و آرمانی در سطح استان قم میباشد که تلاش میکنیم با اقدامهای جدی و بسیار قوی که پلیس آگاهی و بخشهای گوناگون نیروی انتظامی دارند، فراهم کنیم.
وی بر ارتقاء سطح آگاهی مردم به ویژه جوانان نسبت به جرمها، آسیبها، تهدیدها و مجازات جرائم تأکید کرد و گفت: رسانهها در این زمینه میتوانند نقش موثری داشته باشند تا در آینده شاهد این گونه اتفاقها نباشیم.
سردار مجتبایی با بیان این که به طور معمول قتل انگیزه قوی میخواهد، گفت: در این دو قتل اخیر مشاهده میکنیم که چند جوان هنگام عبور، اهانتی به یکدیگر میکنند و خیلی زود تصمیم میگیرند و منجر به یک اقدام خشن و قتل یک جوان دیگر میشود که همگی اینها ناشی از جهل به قانون و مجازات است.
وی همچنین بر نقش خانواده و والدین در ساختار فکری جوانان تأکید کرد و گفت: همه چیز را نباید از حاکمیت انتظار داشت، خانواده عنصر کوچکی است، اما نقش مهم و بسزایی در تربیت و آگاهی فرزند دارد.
فرمانده انتظامی استان قم گفت: یکی از این قتلها در میدان مطهری و دیگری در حاشیه شهر قم روی داده است که خوشبختانه با درایت و اقتدار نیروی انتظامی کمتر از ۱۲ ساعت قاتلان و کسانی که در این قتلها مشارکت داشتهاند و حدود ۲۰ نفر بودند، شناسایی و دستگیر شدند و در اختیار پلیس و دستگاه قضائی هستند.
وی از همکاری و پشتیبانی دادستان و دستگاه قضائی استان قم تقدیر کرد و گفت: در این قضیه دستگاه قضائی همراه با نیروی انتظامی همکاری و مشارکت داشت.
مجتبایی تأکید کرد: پلیس بدون همیاری و حمایت دستگاه قضائی و اطلاعاتی نمیتواند موفق شود و نقش مردم در دادن اطلاعات در کشف جرم مؤثر است.
وی با اشاره به سرعت عمل و قدرت پلیس اظهار کرد: این مسئله میتواند درسی برای سایر مجرمان باشد و بدانند که پلیس بسیار هوشیارانه و مقتدرانه برای تأمین امنیت آماده است و امیدواریم که دیگر شاهد چنین اتفاقهایی در سطح استان قم نباشیم.
فرمانده انتظامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به ارتقاء فرماندهی انتظامی استان قم اشاره کرد و گفت: با تلاشی که همه مسئولان در ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی به ویژه دکتر لاریجانی و مسئولان استان قم داشتند، جایگاه این فرماندهی ارتقاء یافته و جزو استانهای درجه یک کشور محسوب خواهد شد.
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