ولدالشیخ: راهکار سیاسی تنها راه پایان بحران یمن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «ولد الشیخ احمد» فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن گفت: ۱۴ میلیون یمنی از نبود امنیت غذایی رنج می برند. هدف قرار دادن کشتی های حامل کمک های بشردوستانه و تهدید حرکت کشتی ها در یمن غیر قابل قبول است.

وی در ادامه افزود: باید نهادهای حکومتی در یمن مورد حمایت و حفاظت قرار بگیرند. ما از اینکه عربستان روند بررسی پیشنهادات سازمان ملل توسط طرفهای یمنی را تایید کرده استقبال می کنیم. ما خواهان از سرگیری پروازها به صنعاء هستیم.

وی در سخنان خود در نشست شورای امنیت افزود: شرایط در یمن به سمت وخیم تر شدن پیش می رود و بمباران بی هدف استان تعز باعث افزایش آمار قربانیان شده است.شرایط انسانی در یمن وحشتناک است چرا که ۲۰ میلیون شخص از این بحران چند وجهی در یمن رنج می برند.ده ها کادر پزشکی هنوز حقوق خود را دریافت نکرده اند.

این مسئول سازمان ملل تاکید کرد: تنها راه کار سیاسی درد و رنج یمنی ها را پایان می بخشد. دادگاه تاریخ کسانی را که از جنگ در یمن برای به دست آوردن منافع مالی سوء استفاده کردند نخواهد بخشید.

در حالیکه عربستان آغاز گر تجاوز علیه یمن بوده و تاکنون هزاران تن را در این کشور به خاک و خون کشانده این مسئول سازمان ملل از کشورهای مختلف خواست تا در ارائه کمک های بشردوستانه عربستان را الگوی خود قرار دهند.

ولد الشیخ گفت: ۷ میلیون یمنی از مرگ تدریجی به دلیل بیماری و گرسنگی رنج می برند و ۱۷ میلیون در فقر مطلق به سر می برند.مشارکت انصار الله در مذاکرات یک امر بسیار مهم است که این مساله راه را برای دستیابی به یک توافق فراگیر فراهم می کند.