دیدار تیلرسون با ولیعهد سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا که در نشست وزیران خارجه ۴ کشور تحریم کننده قطر در جده شرکت کرده و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرد.

رکس تیلرسون پیش از این نشست در دیدار با ملک سلمان، پادشاه عربستان در کاخ السلام جده در خصوص روابط میان دو کشور و آخرین رخدادهای منطقه رایزنی کرده بود.

شبکه العربیه ساعاتی قبل، از شروع نشست وزیران خارجه چهار کشور تحریم کننده قطر با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در جده عربستان خبر داده بود.

سامح شکری وزیر خارجه مصر، شیخ خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین، انور بن محمد قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات، شیخ محمد عبدالله المبارک الصباح وزیر مشاور در امور نخست وزیری کویت نیز امروز وارد جده شده بودند.