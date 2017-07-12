به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که راه اعتراض برای افرادی که به موجب اصلاحیه قانون در وضعیت فوق العاده از خدمت تعلیق شده اند، باز شده و این افراد می توانند شکایت کنند.

بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه امروز در «سمپوزیوم بین المللی ۱۵ جولای» در بنیاد پژوهش های سیاسی و اقتصادی ترکیه «ستا» در این باره گفت: همانطور که گروه های تروریستی، خوب و بد ندارند، کودتا نیز خوب و بد ندارد، اما ترکیه در ۱۵ جولای سال گذشته با وحشیانه ترین و خائنانه ترین کودتا در تاریخ خود مواجه شد.

نخست وزیر ترکیه ادامه داد: زمان اتحاد آلمان این کشور در یک شب ۵۰۰ هزار کارمند دولتی را اخراج کرد، اما کسی از دولت این کشور نپرسید چرا این کار را کردید.

وی تأکید کرد: راه اعتراض برای افرادی که به موجب اصلاحیه قانون در وضعیت فوق العاده از خدمت تعلیق شدند را باز کردیم. این افراد در شرایط عادی نمی‌توانستند شکایت کنند؛ اما با یک اصلاحیه جدید کمیسیون بررسی جرایم وضعیت فوق العاده تشکیل دادیم که از ۱۷ جولای سال جاری میلادی آغاز به کار خواهد کرد.

لازم به ذکر است، در کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ (۲۵ تیرماه ۱۳۹۵) در ترکیه ۲۴۹ نفر کشته و ۲ هزار و ۱۹۳ نفر نیز زخمی شدند.