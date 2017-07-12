  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۴

درچهارمحال و بختیاری؛

۹۱۰ میلیون ریال توسط شهرداری ها به کتابخانه ها پرداخت شد

۹۱۰ میلیون ریال توسط شهرداری ها به کتابخانه ها پرداخت شد

شهرکرد- معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۹۱۰ میلیون ریال توسط شهرداری های این استان به کتابخانه ها برای سهم نیم درصدی درآمد پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۹۱۰ میلیون ریال توسط شهرداری ها به کتابخانه ها برای سهم نیم درصدی درآمد پرداخت شد، اظهار داشت: ۲۸ شهرداری باید در این استان سهم نیم درصدی درآمد خود را به کتابخانه های عمومی پرداخت کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید زمینه برای احداث کتابخانه مرکزی چهارمحال و بختیاری فراهم شود و زمین این پروژه واگذار شود.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از سهم نیم درصدی کل کتابخانه عمومی از شهرداری این استان باید توسط شهرداری شهرکرد پرداخت شود، عنوان کرد: از سوی شهرداری شهرکرد تاکنون ۴۴ میلیون تومان به کتابخانه های عمومی استان پرداخت شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه کتابخانه های عمومی استان نقش مهمی در توسعه کتابخوانی در استان دارد، عنوان کرد: باید در مسیر تریج فرهنگ کتابخوانی در سطح استان حرکت کنیم.

کد مطلب 4029489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها