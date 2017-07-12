۹۱۰ میلیون ریال توسط شهرداری ها به کتابخانه ها پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۹۱۰ میلیون ریال توسط شهرداری ها به کتابخانه ها برای سهم نیم درصدی درآمد پرداخت شد، اظهار داشت: ۲۸ شهرداری باید در این استان سهم نیم درصدی درآمد خود را به کتابخانه های عمومی پرداخت کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید زمینه برای احداث کتابخانه مرکزی چهارمحال و بختیاری فراهم شود و زمین این پروژه واگذار شود.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از سهم نیم درصدی کل کتابخانه عمومی از شهرداری این استان باید توسط شهرداری شهرکرد پرداخت شود، عنوان کرد: از سوی شهرداری شهرکرد تاکنون ۴۴ میلیون تومان به کتابخانه های عمومی استان پرداخت شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه کتابخانه های عمومی استان نقش مهمی در توسعه کتابخوانی در استان دارد، عنوان کرد: باید در مسیر تریج فرهنگ کتابخوانی در سطح استان حرکت کنیم.