ایران، برنده اصلی آتش بس در سوریه / آمریکا بی برنامه است

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایال زایسر» استاد دانشگاه تل آویو طی یادداشتی که امروز در وب سایت «اسرائیل هیوم» منتشر شد، با اشاره به اجرایی شدن توافق آتش بس سوریه و تمایل طرف های شرکت کننده در نشست مذاکرات آستانه بر پایدار ماندن این آتش بس، اجرایی شدن چنین مساله ای را به ضرر رژیم صهیونیستی دانسته و معتقد است این آتش بس منجر به نا امنی بلندی های جولاندر داخل سرزمین های اشغالی خواهد شد.

به نوشته زایس این توافق بخشی از توافق کلی میان آمریکا، روسیه، ایران، ترکیه و اردن بوده که بر اساس آن چهار منطقه تنش زدایی در سوریه شکل گرفته و به این ترتیب میان نیروهای بشار اسد و مخالفین وی فاصله انداخته و همچون دیواری حائل عمل می کند.

وی همچنین در ادامه این مطلب نوشت: هنوز ۲۵% از خاک روسیه در دست بشار اسد قرار دارد که سه چهارم جمعیت این کشور در این بخش زندگی می کنند. همچنین چهار منطقه تحت کنترل شورشیان نیز به وجود آمده که در آینده به طور کلی در اختیار واشنگتن خواهد بود. آمریکا و روسیه طی هفته های گذشته در امان گفتگو کرده و بر سر ترسیم مناطق جغرافیایی تحت کنترل خود به توافق رسیدند تا مناطق جنوبی سوریه همچنان تحت کنترل نیروهای دولت سوریه باقی مانده و مناطق مرزی با اسرائیل در دست نیروهای شورشی قرار داشته باشد.

این استاد دانشگاه تل آویو در ادامه نوشتار خود عنوان کرد: به طور حتم برنده اصلی این معادلات کسی نیست جز دولت بشار اسد. وی مطمئن شد که بر سر قدرت باقی خواهد ماند و تهدید آمریکا از قدرت وی دور خواهد شد. در این میان شورشیان نیز در کوتاه مدت از این قرارداد سود خواهند کرد چراکه از دست نیروهای ایرانی، روسی و دولتی سوریه خلاص شده و می توانند با انسجام بیشتری در کنار یکدیگر قرار گیرند. سود ناشی از این توافق برای شورشیان کوتاه مدت خواهد بود اما برای اسد سودی بلند مدت به حساب می آید چراکه دولت سوریه می توان با این حساب مجددا تقویت قوا کرده و باز هم به مبارزه خود ادامه دهد.

به گفته زایسر، دیگر برنده این توافق پوتین است که توانست دولت اسد را حفظ کرده و پابرجا نگه دارد. آمریکایی ها از سوی دیگر همچنان بر مبارزه با داعش تمرکز کرده اند و برنامه و استراتژی خاصی برای آینده سوریه در سر نداشته و حتی برای بخش جنوبی این کشور که در نزدیکی مرزهای اسرائیل قرار دارد نیز برنامه ای ندارند.

از سوی دیگر تصویر منتشر شده از موصل نشان دهنده حیدر العبادی به همراه نیروهای عراقی است. اما تصویر دیگر پیروزی موصل، قدرت گرفتن شبه نظامیان شیعه در عراق و با فرماندهی ایرانیان است و باقی ماندن ایرانیان در این کشور.

رژیم اسرائیل بارها اعلام کرده که خط قرمز تل آویو نزدیک شدن نیروهای ایرانی به بلندی های جولان است، اما روسیه با اینکه نگرانی های رژیم اسرائیل را درک می کند، با اینحال حاضر نیست از ایران دل بکند. ایرانی ها نیز مانند روسیه به دنبال حفظ قدرت اسد در سوریه هستند. بنابراین اساسا تصور بیرون رفتن ایران از سوریه کاملا واهی است.

وی در بخش پایانی مطلب منتشر شده خود می نویسد: بدون شک توافق آتش بس و دور نگه داشتن ایرانی ها از بلندی های جولان یک دستاورد خوب به حساب می آید، اما طول عمر این دستاورد چندان زیاد نبوده و تصویر کلی از سوریه را تغییر نخواهد داد. با توجه به وجود حزب الله در لبنان، تصور حضور و ماندگار شدن ایران در قلب سوریه برای اسرائیل وحشتناک خواهد بود.